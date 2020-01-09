Заявление Трампа призвано лишь успокоить мировое сообщество, однако отступать он не намерен

Президенту США нужен реальный результат или, как говорят политтехнологи, "маленькая победоносная война" - эксперт.

8 января Дональд Трамп выступил с заявлением к нации. По мнению известного казахстанского политолога-эксперта Аманжола Уразбаева, в данной ситуации Трамп должен довести дело до логического конца, так как на кону стоит кресло президента США на последующие четыре года, сообщает Zakon.kz.

- Заявление президента США Дональда Трампа после ракетного обстрела американских баз в Ираке, на мой взгляд, призвано лишь успокоить мировое сообщество, снизить возникшее напряжение, однако отступать он не намерен, - считает Аманжол Уразбаев. - В данной ситуации он должен довести дело до логического конца, так как на кону стоит кресло президента США на последующие четыре года. Вполне вероятно, что решение о ликвидации генерала Сулеймани, демонстрация силы и решимости это тактические элементы стратегии президентской кампании республиканцев, которая должна финишировать 3 ноября 2020 года. Поэтому Дональду Трампу нужен реальный результат или, как говорят политтехнологи, "маленькая победоносная война". Соответственно, дальнейшие шаги ими уже просчитаны.

По мнению эксперта, ситуация в Иране, помимо прочего, в данное время осложнена действиями оппозиции, которой в ноябре 2019 года удалось собрать многотысячные митинги протеста против действующей власти. То есть не исключена возможность раскола общества в случае ужесточения санкций и более решительных шагов со стороны США и ее союзников, что чревато дальнейшим ухудшением уровня жизни населения.

Что касается ближайших союзников Тегерана по ближневосточному урегулированию - России и Сирии, то они не готовы оказать серьезную поддержку в случае резкого обострения ситуации, а их попытки дипломатического решения конфликта не остановят американцев, считает политолог.

- США в ближайшее время помимо ужесточения экономических санкций, в числе которых создание проблем для иранских танкеров в Ормузском проливе, могут предпринять ряд мер по усилению политического и военного давления на Иран, - отметил Уразбаев. - В частности, активизировать действия оппозиционных сил и значительно усилить группировку вооруженных сил в Ираке и Персидском заливе.

Конечным итогом данного противостояния, даже если не последует открытого военного конфликта, может стать значительное ослабление экономики Ирана и последующая смена политической власти, лояльной администрации США, - резюмировал эксперт. - Если же иранский народ сумеет объединиться перед лицом глобальной угрозы и выстоять, то республиканцам придется уступить президентское кресло демократам. Для них это будет большим уроном.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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