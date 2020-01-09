Необходимы срочные меры по спасению сахарной отрасли Казахстана

В стране на сегодняшний день 7 сахарных заводов.

Каждое государство стремится к независимости. Одним из факторов независимости является продовольственная безопасность. Низкий уровень продовольственной безопасности, влечет ценовой демпинг, что приводит к развалу отечественного производства, потере внутреннего рынка и в дальнейшем, к монопольному диктату и росту цен, об этом zakon.kz сообщила президент ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурзгалиева.

По ее словам, согласно пороговым значениям экономических показателей безопасности страны, оптимальный уровень самообеспеченности продовольствием составляет -75%, в Германии данный показатель равен - 92%, в Англии - 72%. В Казахстане по результатам 2018 года данный показатель по сахару составил - 49%, из них порядка 40 000 тонн из свеклы (менее 10%).

- Сахар – это продукт стратегического значения. Если зерно идет под номером 1, то сахар - под номером 3. В Казахстане для самообеспеченности продовольствием нужна действенная программа поддержки со стороны государства особо значимых отраслей, одной из которых является сахарная. Уже имел место печальный опыт прошлых лет (2010-2012 г.г.) который показал, что казахстанской сахарной промышленности сложно выдержать конкуренцию с Россией и Беларусией. Демпингом низких цен Российские поставщики сахара "выдавили" с рынка Казахстана отечественных производителей, и в дальнейшем очень высоко подняли цены, т.к. конкуренция полностью отсутствовала, - отметила она.

Существует опасность повторения такой ситуации, поскольку в Российской Федерации имеет место профицит сахара белого, так по состоянию на 11 декабря 2019г. в России произведено более 6,0 млн тонн сахара из свеклы урожая 2019 г. К тому же в России 62 действующих сахарных завода, которые перерабатывают 315,6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.

Следует отметить, что в текущем сезоне цены на белый сахар в Казахстане резко пошли вниз. В начале сентября (05.09.2019 года) в городе Алматы, цена на российский сахар, составляла – 160 тенге за килограмм. А уже в начале декабря 2019 года, цена на него, в ряде случаев, составляла 130 тенге за килограмм. Такая динамика цен на сахар, на внутреннем рынке Казахстана, крайне негативно влияет на экономику отечественных сахарных заводов.

- Для сравнения, на сегодня, себестоимость производства сахара, из сахарной свеклы в Казахстане составляет, в среднем не менее 165 - 170 тенге за килограмм, с НДС. Анализ показывает, что по уровню безубыточности российские сахарные заводы, на порядок ниже казахстанских производителей. Это главная причина, низкой внешней и внутренней конкурентоспособности казахстанского сахара. Оценка состояния сахарной отрасли Казахстана говорит о том, что отрасль находится на начальном этапе формирования собственной сырьевой базы – создания современной системы возделывания и переработки сахарной свеклы. По прогнозам экспертов, этот период займет 4-5 лет при условии активной поддержки государства и принятия ряда защитных мер с целью поддержки внутреннего производителя. Сахарной отрасли республики необходим реанимационный период, для создания современной конкурентоспособной отрасли. В противном случае, неизбежны рецессия и крах, - сказала Наурзгалиева.

Для дальнейшего удержания рынка сахара нужна конкурентоспособная сахарная отрасль. Объем рынка сахара в Казахстане составляет 450-500 тыс. тонн. Для обеспечения сахарного рынка только свекловичным сахаром необходимо вырастить 4 млн тонн сахарной свеклы, что пока не достижимо.

В Казахстане на сегодняшний день - 7 сахарных заводов, из которых действующих – три, а оставшимся необходима глобальная модернизация. Расчеты показывают, что в результате модернизации, только одного сахарного завода, в среднем создается 500 - 600 новых рабочих мест, только на заводе, а в смежных отраслях задействованы тысячи человек.

- Все эти вопросы невозможно решить без государственной поддержки. Государство, вкладывает значительные финансовые ресурсы, в возрождение сахарной отрасли но при этом не защищает свой рынок и сахарную отрасль. На наш взгляд Государственные Программы должны быть системными и действенными с положительным экономическим эффектом. К примеру, наш сосед - Узбекистан, ввел 20% акциз на ввоз сахара. В Белоруссии ввели минимальную цену продаж на их рынке не ниже себестоимости производства сахара на их заводах. То есть, эти страны своевременно принимали антидемпинговые меры, против монополий других стран, - считает председатель.

В связи с демпингом на рынке сахара, со стороны российских производителей, считаем необходимым рассмотреть возможность поддержки местных производителей сахара, путем принятия следующих мер:

- введение заградительных таможенных пошлин в размере не менее 5% на сахар белый, ввозимый из стран ЕАЭС, сроком до 5 лет (до 2024 г);

- введение квот, на объем не более 50 000 тонн на импорт сахара из Российской Федерации и установление минимальной цены продаж на внутреннем рынке;

- субсидирование закупок сахара местного производства;

- запрет закупа сахара для государственных нужд не у местных производителей;

- предоставление земельных площадей сахарным заводам под выращивание сахарной свеклы, по примеру развитых агропромышленных стран.

- Полагаем, что реализация перечисленных мер, позволит существенно повысить уровень конкурентоспособности казахстанских производителей сахара и обеспечит равные условия конкуренции с белорусскими и российскими сахарными заводами, - заключила она.

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