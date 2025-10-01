Сладкий урожай этого года: в Жетысу оба сахарных завода начали приемку сахарной свеклы

В области Жетысу два сахарных завода – Аксуский и Коксуский – начали приемку урожая сахарной свеклы этого года. Всего на двух заводах планируется переработать 528 тыс. тонн сладкого корнеплода.

По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году в регионе сахарная свекла занимает порядка 12,2 тыс. га. На данном этапе уборка началась в Аксуском, Алакольском, Сарканском, Ескельдинском и Коксуском районах. В уборке занято 113 комбайнов и 52 ботвоуборочных машины.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Мощность комбайнов позволяет в день убирать до 700 га. На сегодняшний день выкопано 240 га, собрано свыше 10 тыс. тонн продукции, средняя урожайность – 422,6 ц/га.

"Сахарная свекла для региона – приоритетная сельскохозяйственная культура, и у нас ее умеют выращивать. За счет местного бюджета за тонну сданной продукции выплачивается по 25 тыс. тенге в качестве субсидий, еще по 15 тысяч тенге за тонну выплачивается заводами. В результате закупочная цена составляет 40 тысяч тенге. Также свекловоды получают поддержку в виде субсидий за приобретенные семена, минеральные удобрения, пестициды, им предоставляется удешевленное ГСМ, техника в лизинг. Всего в области действуют 25 сервисно-заготовительных центров свекловичного направления, где имеется около 450 единиц сельхозтехники. На сегодня оба завода начали приемку урожая и готовы к дальнейшей переработке. Аксуский сахарный завод принимает до 3 тыс. тонн в день в соответствии с очередью автомобилей, а Коксуский сахарный завод по графику принимает 2 тыс. тонн в день. В целом ожидается урожай в 528 тысяч тонн. Из них 292 тыс. тонн будут направлены на Аксуский сахарный завод, а 236 тыс. тонн – на Коксуский", – сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Мнением поделились и аграрии. К слову, в Коксуском районе в этом году выращиванием сахарной свеклы занимались 136 хозяйств, в том числе КХ "Жалайыр".

"Мы в своем крестьянском хозяйстве в нынешнем сезоне сажали сахарную свеклу на 40 гектарах земли. Уже начали свеклоуборочную страду. Вся необходимая техника у нас есть, включая свеклоуборочный комбайн. Вот, в числе первых привезли свеклу на приемный пункт, планируем сдать все быстро и убрать урожай без потерь. В прошлом году мы начали сдачу свеклы с 15 сентября и за десять дней закончили. Хотелось бы, чтобы эта осень была тоже такой удачной. Кстати, мы еще и сою сажаем для того, чтобы сдавать ее на перерабатывающее предприятие, которое действует в нашем районе", – отметил руководитель хозяйства "Жалайыр" Максат Абдрахманов.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Не менее успешно, несмотря на погодные условия, приемка сахарной свеклы стартовала на Аксуском сахарном заводе. Всего в районе в этом году сахарная свекла засеяна 94 крестьянскими хозяйствами на 2400 га.

Свой урожай на сахзавод сдают и аграрии соседних Сарканского и Алакольского районов. Запуск переработки на заводе запланирован на 7 октября.