Курс доллара снизился до 376,30 тенге
Доллар опустился еще на 1,89 тенге.
Фото : zakon.kz9 января 2020, 11:15
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара 9 января составил 376,30 тенге, снизившись на 1,89 тенге, передает zakon.kz.
Курс доллара начал активно снижаться накануне после конфликта между США и Ираном.
В обменниках доллар покупают по 376,5, продают по 378,5 тенге.
8 января по итогам торгов курс доллара снизился до 378,19 тенге, опустившись сразу на 2,81 тенге.
Также 8 января после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель.
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