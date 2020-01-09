Ни США, ни Иран не заинтересованы в полноценных боевых действиях – эксперт

Стороны могут еще раз обменяться единичными ударами, но крупномасштабного конфликта ожидать не стоит.

В данный момент США не готовы к затяжной войне, да и не выгодна им эта война. Если развяжется война в ее классическом понимании, то в ближайшей перспективе это приведет к тому, что у Ирана, возможно, появится ядерное оружие, отметил в интервью Zakon.kz эксперт Центральноазиатского корпуса развития, кандидат политических наук Мурат Тулеев.

- Мурат Сергазиевич, какие выводы, на ваш взгляд, можно сделать из обращения Дональда Трампа к нации?

- В контексте выступления президента США был заметен один из наиболее важных факторов – уменьшить нарастающий накал напряженности в регионе и избежать прямого военного противостояния с Ираном. Но вместе с тем, учитывая мощнейший военный потенциал США и всеобъемлющую военную доктрину американцев, возможность какой-то локальной войны в ближайшей перспективе на Ближнем Востоке, скорее всего, нельзя исключать.

Все это, безусловно, дестабилизирует ситуацию в регионе, но в целом крупномасштабного конфликта ожидать не стоит. Стороны могут еще раз обменяться единичными ударами в политическом, информационном пространстве, но до полноценных боевых действий дело вряд ли дойдет, поскольку ни Иран, ни США в этом не заинтересованы.

- В чем вы видите основные предпосылки данного конфликта?

- Основными предпосылками данного конфликта является планомерное продвижение американской экономической экспансии в регионах Ближнего и Среднего Востока с целью расширения максимального доступа к мировым нефтяным ресурсам.

Если касаться характера и содержания взаимоотношений между Казахстаном и Ираном, то одним из наиболее значимых факторов, обуславливающих их важность, является общность геополитического расположения в рамках Каспийского региона. Но вместе с тем, трудно переоценить значение сотрудничества между нашими странами в таких важных сферах, как совместное решение правового статуса Каспийского моря, региональная кооперация, вопросы обеспечения короткого и выгодного пути казахстанским товарам в Мировой океан, а также торгово-экономическое сотрудничество. Иран является одним из основных потребителей казахстанского зерна, металла и других товаров.

Этот фактор и определяет политические и торгово-экономические связи двух государств, за истекшее время взаимоотношения между Ираном и Казахстаном протекали в максимально конструктивном русле. Некоторые сложности возникали в основном из-за неуступчивости Ирана по каспийскому вопросу, а также различной направленности внешнеполитического курса Ирана и Казахстана по отношению к США.

Сегодня Республика Казахстан и Исламская Республика Иран как государства-соседи и конструктивные партнеры продолжают развивать успешное сотрудничество во многих международных и региональных площадках.

- Пентагон подтвердил, что США провели операцию против иранского генерала, и заявил, что удар был санкционирован президентом Дональдом Трампом. В ответ последовали ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке. Говорит ли это об эскалации военного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном?

- Нет, об эскалации военного конфликта пока еще рано говорить, хотя некоторые аналитики и эксперты высказывают мнения о негативных сценариях развития ситуации в регионе, в том числе о начале третьей мировой войны.

Но в данный момент США не готовы к затяжной войне, да и не выгодна им эта война. Если развяжется война в ее классическом понимании, то в ближайшей перспективе это приведет к тому, что у Ирана, возможно, появится ядерное оружие.

Помимо этого, опыт новейшей современной истории показывает, что американцы за этот период не выиграли ни одну войну. Это и Ирак, это и Афганистан… Конечно, США имеют возможность оккупировать территорию любой ближневосточной страны, но они могут увязнуть в партизанской войне, к которой иранцы в принципе идеологически и морально уже давно готовы. На мой взгляд, здесь будет преобладать другая война…

- Какая?

- Так называемая гибридная война. Гибридная война против Ирана - наиболее эффективная возможность начала третьей мировой войны как таковой. Здесь нужно рассматривать конечную цель американцев в ведении гибридной войны против Ирана. Это создание таких условий, при которых наступает возможность ослабления институтов государственной власти и свержения легитимного руководства с последующей передачей власти марионеточному правительству. Однозначно, США будут наращивать невоенные спектры угроз международной, региональной и национальной безопасности.

В ХХI веке в элементах гибридных войн появились методы достижения политических целей с минимальным вооруженным воздействием на противника, преимущественно за счет подрыва его военного и экономического потенциала, информационно-психологического давления, поддержки внутренней оппозиции.

Это экономические санкции, прекращение инвестиций, прерывание поставок энергоносителей, блокирование товарооборота. Это и протестные акции оппозиционных движений, деструктивные действия «агентов влияния», внедренных в структуры местной власти и поддерживающих курс на самоопределение территории. Все эти методики в перспективе будут применены по отношению к Ирану.

Торгын Нурсеитова

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