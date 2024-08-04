В США ожидают, что Иран может атаковать Израиль уже 5 августа

Официальные лица США и Израиля ожидают, что Иран на фоне эскалации конфликта может нанести удар по израильской территории в понедельник, 5 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Axios, эту информацию подтвердили три американских и израильских официальных лица.

31 июля 2024 года палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.

Ответственность за смерть Хании возложили на Израиль и США. Представители движения завяили, что эта атака не останется без ответа.

Вечером 31 июля, как пишет РИА "Новости", верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.