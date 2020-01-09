Митингующие ворвались в резиденцию президента в Абхазии

Собравшиеся требуют признать незаконными прошедшие в республике выборы.

Часть участников акции у Администрации президента Абхазии прорвалась через парадные двери внутрь здания, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли, охранникам пока удается сдерживать толпу.

На акцию оппозиции собралось около тысячи человек. Митингующие разбили стекло входной двери в Администрацию.

На месте наблюдаются локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сегодня в Верховном суде началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии "Амцахара" не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

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