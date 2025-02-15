Голосование на выборах президента завершилось в Абхазии

Глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан признал выборы президента страны состоявшимися и заявил, что явка по состоянию на 18:00 превысила 55%, сообщает Zakon.kz.

В стране действовали 152 избирательных участка. В России пункты для голосования были открыты в Москве и Черкесске. Как заявил глава комиссии, на 18:00 явка избирателей превысила 55%, это "значит, что выборы президента Абхазии состоялись".

"Все участки и в Абхазии, и в России закрылись вовремя, как и положено – в 22:00 по времени Астаны. Теперь участковые комиссии начинают подводить итоги голосования. Вначале они погашают неиспользованные бюллетени, и после этого лишь приступают к вскрытию урн", – сообщили ТАСС в Центризбиркоме.

Итоговые протоколы окружные избирательные комиссии представляют в ЦИК. Предварительные итоги голосования Центризбирком объявит в 14:00 по времени Астаны 16 февраля, а в течение трех дней опубликует сообщение об итогах выборов.

Избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, по закону страны должен быть объявлен второй тур голосования.

Отметим, что досрочные выборы президента Абхазии были назначены на 15 февраля 2025 года.

Все началось осенью 2024 года. 30 октября в Москве было подписано инвестсоглашение. Парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос его ратификации 15 ноября, однако проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса, а затем потребовала отставки президента Аслана Бжании. После того, как начались массовые беспорядки, пресс-служба президента сообщила о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но в итоге документ не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума, включая парламент, кабмин и администрацию президента. Ситуация разрядилась после многочасовых переговоров власти и оппозиции, по итогам которых Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку.