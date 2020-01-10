Самые интересные события Акмолинской области в 2019 году

Бурабай вошел в топ-3 лучших курортов в СНГ для оздоровительного отдыха.

Уходящий год был плодотворным для Акмолинской области. Управление внутренней политики представило полную картину основных итогов, с которыми область завершила 2019 год, передает zakon.kz со ссылкой на УВП Акмолинской области.

Первая частная школа открылась в Акмолинской области

В селе Косшы Целиноградского района распахнула свои двери новая школа-лицей "Бизнес-академия "Дара", построенная ТОО "Kazyna-SR". Школа направлена на развитие личностного роста и навыков предпринимательства у детей. В школе имеется 25 классов, здесь обучаются 600 детей.

Вторая IT школа-лицей открылась в Акмолинской области

В Щучинске к новому учебному году открылась IT школа-лицей на 800 мест с интернатом на 135 мест. Отметим, что первая IT школа-лицей открылась в 2018 году в г.Кокшетау.

Сразу 2 мировых рекорда установлено на 195-летие Кокшетау

На Фестивале по вышиванию "Курак корпе Fest" установлены сразу 2 мировых рекорда по изготовлению национального изделия курак корпе диаметром 33 метра и самое длинное корпе - более 11 километров, благодаря которому они войдены в Книгу рекордов Гиннесса.

Кокшетауская команда "Арлан" первая из казахстанских клубов завоевала Континентальный кубок

Чемпион Казахстана по хоккею, местная команда "Арлан" стала первым в истории казахстанским клубом, который выиграл Континентальный кубок, обыграв североирландский клуб "Белфаст Джайантс" со счетом 3:2 Б.

В текущем году обновился автобусный парк Кокшетау

В День столицы отметили запуском новых 30-ти автобусов по внутреннему маршруту. Еще 14 автобусов прибыли в Кокшетау в начале ноября.

Вдоль автомагистрали "Кокшетау - Нур-Султан" установлены памятники великим историческим личностям

Проект, осуществленный в рамках программы "Рухани жаңғыру", живая память о историческом прошлом, наглядное воплощение в памятниках Кенесары хану, прославленным Акану Серы и Биржану Салу, народным композиторам Балуану Шолаку и Укили Ыбыраю.

Первая партия экспортного мяса поступила в Иран из Акмолинской области

ТОО "Астана Агропродукт", расположенное в селе Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области, впервые в Казахстане заключило контракт и осуществило поставку мясной продукции в Иран. Ранее предприятие представило национальные бренды на международном уровне, которые заслужили особой похвалы у московских рестораторов, так как аналогов таковых на российском рынке попросту нет.

Впервые в Акмолинской области в текущем году ключи от квартир получили более 5 тысяч акмолинцев

В прошлом году в рамках программы "Нұрлы жер" введено порядка 500 тысяч кв. метров. В рамках выполнения задачи по обеспечению населения доступным жильем активно ведется строительство арендного жилья. Из 35-ти жилых домов, строящихся за счет государственных инвестиций, в этом году введено 26, а это 1018 квартир, в том числе 14 арендных.

Бурабай вошел в топ-3 лучших курортов в СНГ для оздоровительного отдыха.

Аналитики международного портала ТурСтат в тройку лучших мест, где не просто отдохнуть, но и поправить свое здоровье, включили казахстанский Бурабай.

В Щучинско-Боровской курортной зоне, включенной в топ-10 приоритетных туристских территорий Казахстана, начато строительство крупных объектов

Современный курорт семейного типа "AQBURA Resort" на озере Большое Чебачье/Текеколь на площади 233 га, проект "Promenade" в поселке Бурабай, планируемым стать центром досуга и природно-культурного наследия и коттеджный городок на озере Щучье, реализуемый с участием иностранных инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Акмолинской области начато строительство золотоизвлекательной фабрики производительностью 5 миллионов тонн в год

"Компания RG Gold" разрабатывает золоторудное месторождение Райгородок в Акмолинской области. К 2021 году для переработки первичных руд планируется запуск ГОКа мощностью 5 миллионов тонн. К 2022 году RG Gold планирует выйти на производственную мощность 150 тысяч унций золота в год.

Запущен пилотный проект по космическому мониторингу рационального использования земельных ресурсов

В Акмолинской области в рамках пилотного проекта впервые в республике запущен космический мониторинг использования земли. Геосервис разработан на основе данных автоматизированный информационной системы государственного земельного кадастра, базы идентификации сельскохозяйственных животных, земельного баланса области и космических снимков высокого разрешения.

В Год молодежи в Кокшетау заработала молодежная экспериментальная театральная лаборатория "EL Jastar"

Молодежная экспериментальная театральная лаборатория "EL Jastar" представила на суд зрителя премьеру спектакля "Армандар кемесі". Для своих постановок актеры намерены выбирать произведения молодежной тематики.

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