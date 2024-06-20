Карагандинец не смог спуститься с самой высокой горы в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
20 июня карагандинец не смог самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта Бурабай, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда.
"Оказалось, что на вершину горы Кокшетау забрался турист из Караганды. Самостоятельно спуститься ему уже помогли спасатели. Спасательная операция заняла около двух часов, спасенный в безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 50 человек эвакуировали огнеборцы из-за пожара в многоэтажке Алматы.
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