Карагандинец не смог спуститься с самой высокой горы в Акмолинской области

Фото: Zakon.kz

20 июня карагандинец не смог самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта Бурабай, сообщает Zakon.kz.

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