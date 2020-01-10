Скляр о крушении самолета: Отказа авиационной техники не выявлено

Озвученная ранее версия о том, что самолет мог попасть в спутный след, не рассматривается.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил то, о чем говорили пилоты перед моментом крушения, передает Sputnik

Наиболее вероятно, что второй пилот перевел рычаги управления двигателя на малый газ. Командир произнес фразу: что ты делаешь, не нужно. Вероятно, командир переместил во взлетный режим, сопровождая фразой: "поехали, ушли, ушли". Командир дал команду: "убирай шасси". Было многократное касание взлетно-посадочной полосы. В 7.21 минуту началась уборка шасси, - рассказал подробности ЧП вице-премьер во время брифинга Службе центральных коммуникаций.

- Произошло приземление на фюзеляж, в процессе взлета до момента касания в результате чего получены повреждения конструкции отказа авиационной техники не выявлено, - сказал Скляр.

По его словам, озвученная ранее версия о том, что самолет мог попасть в спутный след, не рассматривается.

Ветер был устойчивый, в этих условиях, исходя из направлений скорости ветра, спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее пяти метров. Он не мог оказать влияние на возникновение особой ситуации, - сказал Скляр.

По данным правительственной комиссии, основная версия происшествия - обледенения воздушного судна.

Отложение льда на поверхности судна, простоявшего на стоянке около двух суток – рассматриваемая версия крушения. Основная версия – версия обледенения воздушного судна, - рассказал заместитель премьер-министра.

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