Куда улетают старые самолеты: под Алматы нашли кладбище авиационной техники

В Казахстане разработана подробная процедура списания гражданских летательных аппаратов. Обычно свой век самолеты доживают на аэродромах и при аэропортах, где они служили ранее. Подробнее о процедуре списания самолетов гражданской авиации и местах, где они хранятся, в материале Zakon.kz.

Один из таких аэродромов находится недалеко от поселка Самсы, что в Алматинской области. Место захоронения старых и уже списанных летающих аппаратов стало известным после того, как аэродром посетил трэвел-блогер Анатолий Тонских.

Судя по ролику, который записал мужчина, на аэродроме законсервировано шесть самолетов марки АН. Возможно, видео получилось бы более полным, но запись прервал неизвестный мужчина, представившийся местным охранником. Он попросил за прогулку по площадке со списанной авиатехникой 4 тыс. тенге.

"С охранником мы не разговаривали, так как по нему сразу стало ясно, что он просто хочет на нас заработать денег. Не факт, что это был охранник, нам показалось, что это предприимчивый местный житель. Мы тут же уехали", – рассказывает блогер.

Трэвел-блогер предположил, что эта авиационная техника использовалась для обработки сельскохозяйственных полей еще в Советское время.

"Говорят, у этого аэродрома есть хозяин и самолеты за кем-то числятся. Думаю, после выхода ролика об аэродроме узнало больше людей и его станут посещать. Если, конечно, туристам удастся договориться с так называемым охранником", – предположил Анатолий Тонских.

Как оказалось, аэродром, расположенный на земельном участке площадью в 37 га, действительно находится в частной собственности. В акимате Алматинской области сообщили, что в настоящее время деятельность аэродрома приостановлена в связи с отсутствием финансирования, а также отметили, что на территории объекта обеспечена круглосуточная охрана.

Как умирают самолеты?

Обычно срок жизни гражданского самолета составляет 30 лет, некоторые летательные аппараты могут эксплуатировать и дольше. Все зависит от степени износа. В Авиационной администрации Казахстана сообщили, что в соответствии с правилами списанию подлежат гражданские воздушные суда, отработавшие установленный ресурс или пришедшие в негодность по причине:

1) физического износа; 2) авиационного происшествия, приведшего к нарушению прочностных характеристик воздушного судна; 3) обнаружения конструктивно-производственных недостатков, которые могут привести к авиационному происшествию, если их устранение невозможно или экономически нецелесообразно; 4) уничтожения воздушного судна; 5) невозможности эвакуации воздушного судна с места вынужденной посадки.

Авиационные двигатели, комплектующие изделия, детали и агрегаты, снятые с воздушного судна и имеющие срок годности, подлежат восстановлению и после проведенного ремонта консервируются и используются в дальнейшей эксплуатации.

Авиационные двигатели, детали, агрегаты и комплектующие изделия, не подлежащие восстановлению, разукомплектовываются и сдаются во вторичное сырье.

"Для списания воздушного судна его владельцем создается комиссия по списанию. По результатам работы составляется акт на списание воздушного судна. Авиационная администрация на основании представленных документов принимает решение на списание воздушного судна и в 22 рабочих дня с момента получения документов исключает воздушное судно из Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Казахстан. Владелец воздушного судна приступает к разукомплектованию и приведению его в нелетное состояние, о чем в течение 30 календарных дней уведомляет Авиационную администрацию с предоставлением соответствующих фотографий или других документов, подтверждающих уничтожение воздушного судна. Также подлежит уничтожению вся техническая документация", – сообщили в пресс-службе Авиационной администрации Казахстана.

В ведомстве отметили, что не располагают информацией о количестве списанных самолетов с момента обретения независимости.

Со времени образования ААК в августе 2019 года из реестра воздушных судов Республики Казахстан по причине списания было исключено только одно воздушное судно.

В ААК отметили, что не существует специализированных мест для хранения списанных самолетов в стране, а процедуры утилизации проводятся с соблюдением требований по охране окружающей среды.

Самые крупные авиакладбища в мире

Авиационные кладбища находятся практически в каждой стране. Самолеты обычно хранят из-за возможного использования их в будущем. Самая распространенная локация для консервации списанных летательных аппаратов – это пустыня. Сухой воздух помогает сохранить от ржавчины металлические детали и основные узлы.

Одно из крупнейших кладбищ самолетов находится в США на территории базы военно-воздушных сил "Девис-Монтен".

Тут хранятся более 5 тыс. самолетов, выработавших свой срок. Территория хранения самолетов оцеплена забором и очень тщательно охраняется военными. Попасть внутрь без особого разрешения невозможно.

На постсоветском пространстве самые большие кладбища самолетов находятся в России. Бывшая авиабаза "Воздвиженка", примерно в 100 километрах к северу от Владивостока, – место хранения сотен невостребованных сверхзвуковых самолетов.

Еще одна свалка находится в Украине в районе Чернобыльской АЭС. Там хранится авиатехника, которая использовалась для устранения последствий катастрофы и была загрязнена радиацией.