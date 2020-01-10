Женщина, связавшая ребенка, нигде на учете не состоит - полиция

Конфликт между бывшими супругами возник из-за алиментов, которые длительное время не выплачивал бывший гражданский муж женщины.

В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором видно, что происходит семейный скандал между супругами, а на полу комнаты сидит крепко связанный маленький ребенок. Пользователи предположили, что у женщины проблемы с психическим здоровьем, раз она так поступила с малышом. Однако пресс-служба ДП Туркестанской области сообщила, что женщина ни на каких учетах не состоит, передает zakon.kz.

- 8.01.2020 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что бывшая гражданская супруга оказывает давление на его ребенка, 2017 г.р. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - сообщили в полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что конфликт между бывшими супругами возник из-за алиментов, которые длительное время не выплачивал бывший гражданский муж женщины. Они находились в гражданском браке в период с 2014 по 2018 гг. В совместном браке имеют двух общих малолетних детей.

- Женщина ни на каких учетах не состоит. Следователем была назначена судебно-медицинская экспертиза. На сегодняшний день по результатам экспертизы установлено, что никаких телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Досудебное расследование продолжается, - сказали в ДП области.

Пост с видеороликом опубликовала на своей странице в facebook пользователь Айгүль Орынбек, сопроводив его гневным комментарием.

- Защищаются ли адекватно/правильно права детей? Когда пара семейная разводится ребенок автоматически остается у матери. Всем все равно в состоянии ли мать воспитать ребенка! Так глумится над ребенком может только психический больной человек. Я считаю при разводе надо требовать справку от психиатра! Суициды среди детей происходят из-за семейных ссор! – написала женщина, сообщив, что видео было снято в Шымкенте.

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