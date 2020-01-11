Мать связанного ребенка рассказала подробности

Изначально в издевательствах над двухлетним малышом обвиняли мать.

Мать связанного ребенка в Туркестанской области рассказала подробности происшествия. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает zakon.kz.

Видеоролик шокировал Казнет. На кадрах маленький ребенок, которого связали по рукам и ногам, завязали рот. Малыш при этом смирно сидит в центре комнаты перед включенным телевизоров. Повсюду разбросаны вещи. Видео снимает мужчина, в соседних помещениях при этом кричат женщины.

Изначально в издевательствах над двухлетним малышом обвиняли мать. Но позже оказалось, что история эта не такая простая. Тетя мальчика рассказала, что кадры на видео не более чем фикция. Их подстроил отец ребенка. Вместе с двумя родственницами он ворвался в дом и связал своего сына. А позже снял все это на телефон. Подставу организовал, чтобы якобы забрать малыша у матери.

Меня с младшей сестрой выгнали из комнаты и угрожали ножом. Одна из тех женщин. Мы не связывали ребенка. Мой младший брат играл с малышом и накинул на него бандаж, когда я перебирала вещи. А рот ребенку завязал уже его отец и снял это на камеру, - сказала тетя ребенка Жулдых Пернебаева.

По словам матери ребенка, устроил это шоу мужчина, чтобы не платить алименты и лишить родительских прав свою бывшую жену. Дана Жураева рассказывает, в тот день она возвращалась домой с работы и увидела, как экс-супруг пытается увести малыша к себе домой. Она хотела помешать ему. Но получила отпор.

Я пыталась остановить его, оставить сына. Но одна из ее родственниц пнула меня, и я упала в грязь. Все что он снял на видео, это все вранье. Он сделал это, чтобы отнять у меня детей, - сказала мать ребенка Дана Жураева.

Супруги развелись еще в прошлом году, прожив вместе почти 4 года. От совместного брака у них двое детей. Сам автор нашумевшего ролика отрицает, что это постановочное видео. Отец малыша уверяет, с его сыном действительно жестоко обращались.

Когда я зашел домой увидел его связанным. Во рту у него также была тряпка какая-то. Мне тяжело было это все снимать. Я хотел просто показать какая она мать и человек. Это не первый случай. Однажды она оставила детей в гараже. Они там лежали. Я сам их оттуда забирал. Да я перестал платить алименты. Но из-за того, что она не позволяла, видится с детьми, - сообщил отец ребенка Баглан Есботаев.

Мужчина все же забрал сына домой, а на экс-супругу написал заявление в полицию. Стражи порядка уже ведут расследование.

Данный факт полицейские зарегистрирован по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ходе досудебного расследования полицией будут устанавливаться лица, причастные к данному проступку, - сообщила официальный представитель ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

В полиции также заявили, что на ребенке по результатам экспертизы не нашли телесных повреждений. А мать на учете не состоит. Чтобы разобраться кто прав, а кто виноват в этой мутной истории придется ждать окончания следствия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!