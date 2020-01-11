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Токаев выразил соболезнования народу Омана

Токаев направил телеграмму соболезнования Султану Омана.

Фото : Акорда11 января 2020, 15:16

Глава государства направил телеграмму соболезнования Султану Омана Хайсаму бен Тарику Аль Саиду, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял печальную весть о смерти Султана Омана Кабуса бен Саида.

Кабус бен Саид посвятил свою жизнь защите интересов Омана и его народа, поддержанию мира и стабильности в регионе. Народ Казахстана всегда будет помнить Султана Кабуса как мудрого лидера, уважаемого международного политика, исторической личности и видного государственного деятеля, который внес значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования народу Омана, - говорится в телеграмме.


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