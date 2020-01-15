Депутаты опровергли информацию о парламентских выборах в 2020 году

Как заверяют в Мажилисе, парламентские выборы пройдут в определенные Конституцией сроки.

Депутаты Мажилиса высказались по поводу информации о парламентских выборах в марте 2020 года в Казахстане, которую ранее опубликовал один из российских телеканалов, передает корреспондент zakon.kz.

- Россия, хочу сказать, что она горячится. Вы знаете, у нас Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно объявлял, что выборы будут в конституционные сроки - в феврале 2021 года. А то, что там у кого и какие мысли, и от чего возникают в следствии длительных новогодних праздников, мне трудно судить, - сказал вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.

При этом он отметил, что в своей депутатской должности старается работать эффективно.

- Я не хочу себе давать оценок, потому что это всегда, мягко выражаясь, пахнет нескромностью. Я стараюсь работать, чтобы она была эффективная, чтобы мое мнение по ряду проблем учитывалось и помогало людям жить лучше, - уточнил замруководителя палаты.

Также вопрос о досрочных парламентских выборах прокомментировала еще один вице-спикер Мажилиса - Гульмира Исимбаева.

- Я не могу комментировать российские телеканалы, тем более я не видела этого и не слышала. но на заседании политсовета партии нашей, на заседании здесь в парламенте и Елбасы и глава государства отметили, что выборы пройдут в конституционные сроки, - пояснила она.

Мажилисмен Павел Казанцев сообщил, что сейчас все партии занимаются подготовкой к написанию новых предвыборных программ.

- Никакая пока подготовка к выборам не ведется. Все идет в штатном режиме и в Мажилисе Парламента. И будучи активистом партии Nur Otan скажу, что там ведется в целом подготовка к написанию новой предвыборной программы, но этим все партии занимаются, кто намерен идти на выборы, - пояснил он.

Депутат добавил, что "это плановая работа".

- Ну, давайте, подумаем, во-первых, март месяц, если Россия определила в марте месяце сделать нам выборы, то они сейчас должны быть объявлены. И мы уже должны, сломя голову, начать все это готовить. Я полагаю, что это техническая ошибка и некомпетентность российских журналистов, - считает парламентарий.

Глава фракции "Ак жол" в Мажилисе Азат Перуашев между тем отметил, что "как партия, мы должны быть готовы к любой ситуации".

Ранее на официальном Youtube-канале "Россия-24" появилась информация о выборах в парламент Казахстана, которые пройдут в марте 2020 года..

Оксана Скибан, Нур-Султан

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