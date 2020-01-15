Сиделка избила женщину-инвалида 

Она напала на нее вместе со своим сожителем.

В Алматы 5 января сиделка, которая ухаживала за женщиной-инвалидом около месяцев, напала на нее вместе со своим сожителем. Они избили и ограбили пожилую женщину, сообщает zakon.kz.

Женщину, 1953 года рождения избивали с 9 утра до вечера. Чтобы она не кричала, закрыли рот кляпом из носка, избивали и прыгали на ней. Сиделка душила ее и кричала, что убьет собственными руками. А все потому что она пришла со своим сожителем, начали распивать алкоголь, пока сын и дочь бабушки были на работе, а та попросила попить за что подверглась побоям.

В "НеМолчиkz" обратился сын потерпевшей с жалобами на бездействие правоохранительных органов.

Когда сын вернулся домой, он застал страшную картину, все разбросано, все полы в крови, бабушка вся избитая, вся в синяках. Вызвали скорую, с трудом положили в больницу. Приехал участковый, не было криминалистов, экспертизы, ничего. В доме пропали золотые украшения и сотовый телефон бабушки. Возможно еще что-то пропало, но сейчас им не до этого. Семья занята здоровьем мамы и никак не могут добиться от полиции каких-то действий.

Видимо полицейские решили списать это дело, как бытовое насилие, но мы видим, что здесь совершено тяжкое преступление, - рассказал сын потерпевшей.

Когда сын не дождался действий от Бостандыкского РОВД, он поехал и сам нашел эту сиделку. Он застал ее пьяной в страшно захламленном доме. Он привез ее в полицию и потребовал допросить, эта наглая дама, не стесняясь кричала, что хотела убить его мать, что душила ее собственными руками.

Как сообщили в полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 389 УК РК. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана квалификация.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!