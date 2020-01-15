Что будет вместо КСК и как это будет работать

Предлагаемый принцип предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома с возможностью мониторить поступления средств и их целевое расходование.

Поправки в законодательство по вопросам ЖКХ, вступившие в силу с начала года, предусматривают создание нового объединения взамен КСК в течение года, передает zakon.kz.

- Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирных жилых домов в течение одного года со дня введения в действие настоящего закона (с 7 января 2020 года) обязаны провести собрание собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома для принятия решения

об избрании совета многоквартирного жилого дома и выбора одну из форм управления объектом кондоминиума: объединение собственников имущества или простое товарищество многоквартирного жилого дома, - пояснили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития на запрос zakon.kz.



Как отметили в ведомстве, если же собственники квартир и нежилых помещений многоквартирных жилых домов не создадут ОСИ или простое товарищество, то местные исполнительные органы обязаны им помочь в проведении собрания для избрания совета многоквартирного жилого дома и выбора одной из форм управления объектом кондоминиума.

При этом для создания ОСИ требуется собрать не менее 10 процентов голосов жильцов и собственников нежилых помещений, либо это будет сделано по инициативе жилищной инспекции.

На собрании принимается решение о выборе формы управления объектом кондоминиума.

Как отметили в МИРР, собрание правомочно принимать решение, если в нем участвовали более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

- Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений, непосредственно принявших участие в голосовании, - говорится в ответе.

Вместе с тем отмечается, что ОСИ считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, которую осуществляет его председатель.

Председатель ОСИ (или доверенное лицо простого товарищества) избирается из числа собственников квартир, нежилых помещений МЖД и осуществляют функции управления, заключает самостоятельно договоры на оказание услуг с субъектами сервисной деятельности.

Государственная регистрация ОСИ осуществляется органами юстиции в порядке, определенном законодательством РК о госрегистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

Для этого в органы юстиции представляются:

- заявление по установленной форме;

- протокол собрания;

- устав объединения собственников имущества;

- квитанция или иной документ, об уплате в бюджет регистрационного сбора.

Как пояснили в министерстве, преимущество ОСИ перед КСК заключается в том, что объединение будет работать по принципу "один дом – одно объединение – один счет", что подразумевает открытие собственного текущего и сберегательного счетов.

- Такой принцип управления обусловлен тем, что в настоящее время большинство КСК стали многодомными и открывают один счет на все дома, более того отдельные сберегательные счета на капитальный ремонт не открываются совсем и в результате все средства уходили в этакий "общак", что не позволяло проследить целевое использование собранных средств, - сказали в МИИР.

Тем самым, предлагаемый принцип предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома с возможностью мониторить поступления средств и целевое расходование данных денег.

- Также, если ранее КСК одновременно выступал заказчиком и подрядчиком услуг по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома, то ОСИ будет выступать только заказчиком, то есть привлекает по договору управляющие или сервисные организации, заключает договоры с подрядчиками, коммунальными службами и контролирует объемы и виды выполненных работ и их оплату по своему объекту кондоминиума, - отметили в министерстве.

Между тем создание в каждом доме ОСИ не влечет за собой автоматического упразднения КСК, подчеркнули разработчики. Переходный период для КСК определен до 1 июля 2022 года.

Это время дается для того, чтобы у КСК была возможность реорганизоваться в управляющие или сервисные компании и уже в новом статусе продолжить свою деятельность по обслуживанию домов, но только в случае если они будут выбраны ОСИ или простым товариществом и только на основании заключенного договора.

При этом подчеркивается, что переходные положения предусмотрены только для функционирующих КСК.

Что касается оплаты эксплуатационных расходов, поступивших на счет КСК от жильцов, то как отметили в МИИР, эти поступления индивидуальны и поэтому при создании ОСИ их можно разделить пропорционально по каждому дому.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" вступил в силу с 7 января 2020 года.

Он направлен на решение ряда вопросов в данной сфере. В частности, на урегулирование и оптимизацию порядка регистрации многоквартирного жилого дома как объекта кондоминиума, обеспечение прав собственников квартир и нежилых помещений по управлению МЖД, урегулирование деятельности управляющего МЖД и управляющей компании, внедрение нового механизма проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, регулирование таких вопросов, как получение согласия жильцов при переоборудовании и изменении функционального назначения помещений МЖД и т.д.

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