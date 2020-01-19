Около 40 ДТП с участием авто-"невидимок" зарегистрировано в Алматинской области 

Пострадали свыше 80 человек, 18 из которых погибли.

В минувшем году на автодорогах Алматинской области произошло 37 ДТП с участием автомашин, ввезенных из стран ближнего зарубежья и не прошедших должную регистрацию, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Согласно проведенному анализу за 2019 год в дорожно-транспортных происшествиях с участием ввезенных из Кыргызстана, России и Армении автомашин пострадали свыше 80 человек, 18 из которых погибли. И вопрос законной регистрации таких авто достаточно актуален сегодня для наших граждан, в том числе жителей и нашей области - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Тема регистрации автомашин из ЕАЭС оказалась наиболее обсуждаемой в ходе завершившейся вчера двухдневной полицейской акции "Приемная на дороге". В областной полиции отметили, что на автодорогах региона из общего количества автомашин с иностранными ГРНЗ, чаще всего можно встретить авто, ввезенными из соседнего Кыргызстана. С учетом отсутствия их регистрации в нашей стране владельцы таких авто-"невидимок" зачастую избегают наказания за те же нарушения ПДД, которые могут привести также к дорожным авариям с тяжелыми последствиями.

Действительно, в ходе акции "Приемная на дороге" много обращений касалось вопросов регистрации транспортных средств, ввозимых из соседних стран. Всем обратившимся предоставлялась необходимая консультация и разъяснение. Следует отметить, что в задачу полиции входит оказание содействия и помощи в регистрации этих транспортных средств согласно нашему казахстанскому законодательству. Отметим еще раз, не преследование, а оказание содействия, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, 17-18 января МВД инициировала в стране проведение очередной акции "Приемная на дороге". В рамках республиканской акции полицейские предоставляли необходимую консультацию и содействие в решении различных вопросов, касающихся деятельности правоохранительных органов. Как отметили стражи порядка граждан чаще всего интересовали порядок регистрации транспортных средств, оформление и переоборудования автотранспорта, уплаты штрафов и вопросы выдачи разрешительных документов на оружие

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