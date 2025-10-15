#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Происшествия

Два человека погибли в страшном ДТП с участием 13-летнего водителя в Алматинской области

разбитая после ДТП машина, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 12:01 Фото: Telegram/Qumash
В Алматинской области полиция расследует дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 15 октября 2025 года появились кадры с раскуроченными до неузнаваемости машинами на месте ДТП. В описании указано, что оно произошло в селе Жалпаксай.

"По неподтвержденным данным, 34-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу Hyundai Grandeur, за рулем которого был 13-летний ребенок. От удара последний отбросило, и он врезался в столб. К сожалению, водитель и пассажир Лады скончались на месте. Мальчика доставили в больницу", – говорится в тексте.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что авария случилась в ночь на 13 октября. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"Около 00:30 часов произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Hyundai Grandeur. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Второй участник ДТП с различными травмами был госпитализирован в районную больницу", – сказано в комментарии.

В полиции заверили, что проводится всестороннее, объективное и полное досудебное расследование.

29 сентября на трассе в Алматинской области в страшном ДТП погибли восемь человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
К водителям Восточного Казахстана с важным напоминанием обратилась полиция
12:38, Сегодня
К водителям Восточного Казахстана с важным напоминанием обратилась полиция
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
15:17, 30 сентября 2025
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
Три человека погибли в страшном ДТП в Атырауской области
23:31, 10 марта 2023
Три человека погибли в страшном ДТП в Атырауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: