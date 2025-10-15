Два человека погибли в страшном ДТП с участием 13-летнего водителя в Алматинской области

В Алматинской области полиция расследует дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 15 октября 2025 года появились кадры с раскуроченными до неузнаваемости машинами на месте ДТП. В описании указано, что оно произошло в селе Жалпаксай.

"По неподтвержденным данным, 34-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу Hyundai Grandeur, за рулем которого был 13-летний ребенок. От удара последний отбросило, и он врезался в столб. К сожалению, водитель и пассажир Лады скончались на месте. Мальчика доставили в больницу", – говорится в тексте.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что авария случилась в ночь на 13 октября. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"Около 00:30 часов произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Hyundai Grandeur. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Второй участник ДТП с различными травмами был госпитализирован в районную больницу", – сказано в комментарии.

В полиции заверили, что проводится всестороннее, объективное и полное досудебное расследование.

29 сентября на трассе в Алматинской области в страшном ДТП погибли восемь человек.