Будут ли в Казахстане парламентские выборы в марте

Как сообщили в ЦИК РК, парламентские выборы пройдут в определенные Конституцией сроки.

Несколько дней назад на официальном Youtube-канале "Россия-24" появилась информация о выборах в парламент Казахстана, которые пройдут в марте 2020 года. Данное сообщение российского СМИ прокомментировали в ЦИК РК, в ответе на официальный запрос zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, в соответствии с подпунктом 2 статьи 12 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" Центризберком организует подготовку и проведение выборов Президента и депутатов Мажилиса Парламента, руководит организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 85 Конституционного закона основанием для назначения очередных выборов является окончание конституционного срока полномочий депутатов Мажилиса. На основании пункта 2 статьи 85 Конституционного закона, выборы депутатов Мажилиса Парламента назначаются Президентом Республики Казахстан не менее чем за пять месяцев, и проводятся не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий депутатов Мажилиса, – сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.

Ранее депутаты также опровергли информацию о парламентских выборах в 2020 году. Как заверили в Мажилисе, парламентские выборы пройдут в определенные Конституцией сроки.

Россия, хочу сказать, что она горячится. Вы знаете, у нас Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно объявлял, что выборы будут в конституционные сроки - в феврале 2021 года. А то, что там у кого и какие мысли, и от чего возникают в следствии длительных новогодних праздников, мне трудно судить, - сказал вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.

Также вопрос о досрочных парламентских выборах прокомментировала еще один вице-спикер Мажилиса - Гульмира Исимбаева.

Я не могу комментировать российские телеканалы, тем более я не видела этого и не слышала. но на заседании политсовета партии нашей, на заседании здесь в парламенте и Елбасы и глава государства отметили, что выборы пройдут в конституционные сроки, - пояснила она.

Мажилисмен Павел Казанцев сообщил, что сейчас все партии занимаются подготовкой к написанию новых предвыборных программ.

Никакая пока подготовка к выборам не ведется. Все идет в штатном режиме и в Мажилисе Парламента. И будучи активистом партии Nur Otan скажу, что там ведется в целом подготовка к написанию новой предвыборной программы, но этим все партии занимаются, кто намерен идти на выборы, - пояснил он.

Парламентские выборы в Казахстане прошли 20 марта 2016 года. Согласно Конституции срок полномочий депутатов мажилиса составляет пять лет. Следующие выборы в законодательный орган должны пройти только в марте 2021 года.

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