Нечищеная столица. Астанчане делятся видео и фото заснеженного города
Снега текущей зимой выпало на 46,2% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы.
В прошедшие выходные жители столицы оказались "во власти" прошедшей на кануне метели. Всю субботу и воскресенье горожане делились в соцсетях видео и фото последствий выпавшего снега, передает zakon.kz.
Город в буквально смысле завалило и как описывают ситуацию многие - городские власти не справлялись с ситуацией.
Фото Зарина Алмабеккызий
Пока одни ныряли в прорубь, другие самостоятельно отчищали дворы и дороги возле своих домов от снега.
Астанчане начали подкреплять видео картинкой от КЧС РК о пользе самостоятельной уборки снега лопатой.
К вечеру 19 декабря появилось видео, что город чистят.
На странице акимата столицы в Facebook сообщается, что в ночь с 18-19 января было задействовано 920 ед. спец. техники и 171 дорожных рабочих.
19 января задействовано 1040 ед. спец. техники и 1751 дорожных рабочих.
Было вывезено 1947742 куб.м. снега (162312 рейсов).
Также сообщается, что в столице действуют четыре снежных полигона, которые закреплены за каждым районом и предназначены для вывоза снега. Два полигона уже заполнены, взамен открыты два новых полигона. Полигоны являются общегородскими и вывоз снега могут осуществлять все подрядные организации, строительные компании, торговые центры и другие организации города.
Снега текущей зимой выпало на 46,2% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы.
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