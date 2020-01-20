Нечищеная столица. Астанчане делятся видео и фото заснеженного города

Снега текущей зимой выпало на 46,2% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы.

В прошедшие выходные жители столицы оказались "во власти" прошедшей на кануне метели. Всю субботу и воскресенье горожане делились в соцсетях видео и фото последствий выпавшего снега, передает zakon.kz.

Город в буквально смысле завалило и как описывают ситуацию многие - городские власти не справлялись с ситуацией.

Фото Зарина Алмабеккызий‎

Пока одни ныряли в прорубь, другие самостоятельно отчищали дворы и дороги возле своих домов от снега.

Астанчане начали подкреплять видео картинкой от КЧС РК о пользе самостоятельной уборки снега лопатой.

К вечеру 19 декабря появилось видео, что город чистят.

На странице акимата столицы в Facebook сообщается, что в ночь с 18-19 января было задействовано 920 ед. спец. техники и 171 дорожных рабочих.

19 января задействовано 1040 ед. спец. техники и 1751 дорожных рабочих.

Было вывезено 1947742 куб.м. снега (162312 рейсов).

Также сообщается, что в столице действуют четыре снежных полигона, которые закреплены за каждым районом и предназначены для вывоза снега. Два полигона уже заполнены, взамен открыты два новых полигона. Полигоны являются общегородскими и вывоз снега могут осуществлять все подрядные организации, строительные компании, торговые центры и другие организации города.

Снега текущей зимой выпало на 46,2% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы.

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