Алматинцы проснулись в заснеженном городе
Накануне акимат города сделал заявление в связи с возможными проливными дождями. Так, по прогнозам синоптиков, в эти дни в Алматы ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя, а временами с переходом в мокрый снег.
И таким сказочно-белоснежным свой город алматинцы и гости мегаполиса увидели утром 13 марта.
Фото: Zakon.kz
Эх! Как же детворе хочется поиграть в снежки, а не идти в садик или школу.
Фото: Zakon.kz
Но родителям надо спешить на работу, поэтому игра в снежки переносится.
Фото: Zakon.kz
А от природы стильным алматинцам снегопад совсем нипочем: больше ярких красок в одежде и аксессуарах. Плюс отличная возможность обновить контент в соцсетях.
Фото: Zakon.kz
И пусть весь мир подождет.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
А у пешеходов Алматы сегодняшним утром в приоритете – зонтики.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Редакция Zakon.kz желает всем доброго утра и рекомендует заранее корректировать свой маршрут в связи с выпадением мокрого снега.
А накануне мы предупредили жителей Алматы о проливных дождях в ближайшие дни.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы также обратился с важным предупреждением к жителям и гостям города. Согласно прогнозу синоптиков, 13 марта 2024 года в городе будет бушевать непогода.