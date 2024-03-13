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Алматинцы проснулись в заснеженном городе

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29 Фото: Zakon.kz
Утром 13 марта Алматы засыпало снегом, сообщает Zakon.kz.

Накануне акимат города сделал заявление в связи с возможными проливными дождями. Так, по прогнозам синоптиков, в эти дни в Алматы ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя, а временами с переходом в мокрый снег.

И таким сказочно-белоснежным свой город алматинцы и гости мегаполиса увидели утром 13 марта.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

Эх! Как же детворе хочется поиграть в снежки, а не идти в садик или школу.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

Но родителям надо спешить на работу, поэтому игра в снежки переносится.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

А от природы стильным алматинцам снегопад совсем нипочем: больше ярких красок в одежде и аксессуарах. Плюс отличная возможность обновить контент в соцсетях.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

И пусть весь мир подождет.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

А у пешеходов Алматы сегодняшним утром в приоритете – зонтики.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 07:29

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz желает всем доброго утра и рекомендует заранее корректировать свой маршрут в связи с выпадением мокрого снега.

А накануне мы предупредили жителей Алматы о проливных дождях в ближайшие дни.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы также обратился с важным предупреждением к жителям и гостям города. Согласно прогнозу синоптиков, 13 марта 2024 года в городе будет бушевать непогода.

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Алия Абди
Алматы
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