Смертельный перекус. Самая опасная еда в мире

Еда — неотъемлемая часть жизни.

Все мы знаем, что пища должна быть полезной и качественной, но всегда ли мы об этом помним и беспокоимся? Зачастую большинство думает только о вкусовых качествах блюд, забывая о том, что в них могут содержаться токсины. Да что уж там говорить, ведь бывает еда, которая может даже стать причиной смерти, передает bigpikcha.ru.

1. Фугу

Многие знают о том, что неправильно приготовленная рыба фугу может привести к летальному исходу. В Японии она считается деликатесом и подается во всем мире в дорогих японских ресторанах. Но, несмотря на плохую репутацию этого блюда, зарегистрировано не так уж и много смертей среди тех, кто ел эту рыбу. Но это не значит, что к фугу надо относиться легкомысленно. С 2000 года было зафиксировано 20 смертей. Большинство из умерших были простыми аматорами, например рыбаками из Токио, которые пытались приготовить фугу для себя самостоятельно.

2. Соус из перца чили и сердечный приступ

В 2008 году повар-любитель из Великобритании умер во сне после того, как попробовал очень острый томатный соус, который приготовил накануне. 33-летний мужчина с отличным здоровьем утром просто не проснулся. Хотя смерть от употребления острых блюд — относительная редкость, есть случаи ухудшения здоровья после приема подобной еды — от жжения в желудке до болей в кишечнике.

3. Саннакчи

Саннакчи — блюдо корейской кухни, которое представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом живого осьминога. По сравнению с рыбой фугу, саннакчи сам по себе не ядовит, однако при его употреблении все равно были зарегистрированы смертельные случаи. Из-за того, что мускулы осьминога еще сокращаются при поедании, при употреблении саннакчи нужно соблюдать осторожность, так как они могут перекрыть доступ воздуха через горло. Удушение саннакчи стало причиной смерти нескольких человек.

4. Соус карри с арахисом

Соус карри обычно подают в индийских ресторанах и кафе. Чтобы его загустить, в него добавляют немного миндальной муки. Но часто из-за дороговизны миндаля орех заменяют на более доступный арахис. Хоть он и не влияет на качество и вкусовые характеристики соуса, не надо забывать, что он может быть смертельно опасным для аллергиков. Так, только в 2014 году в результате употребления подобного соуса в США умерли три человека.

5. Соревнования по поеданию хот-догов

Соревнования по поеданию определенного продукта популярны во всем мире. В них часто принимают участие много желающих, которые надеются, что смогут съесть больше остальных и получить приз. В разных странах даже проводят профессиональные соревнования, на которых в основном едят гамбургеры или хот-доги. К сожалению, иногда это приводит к смерти по разным причинам, в том числе даже от удушья.

6. Попкорновая болезнь легких

Попкорн для приготовления в микроволновках содержит ароматизаторы, богатые диацетилом. Те, кто часто имеют дело с приготовлением попкорна и не надевают респираторов, вдыхают этот токсин, который становится причиной летальной болезни легких вроде облитерирующего бронхита, спасение от которого — лишь трансплантация легких. Кроме того, диацетил может привести к развитию болезни Альцгеймера.

7. Иракское зерно

В конце 60-х — начале 70-х годов в Ираке был голодный неурожайный период, который привел к тому, что на продажу выставили обработанное фунгицидами посевное зерно. Его нельзя было вообще использовать в пищу. Незнание иностранного языка стало причиной того, что люди не поняли значения надписей на мешках. В результате отравленное зерно привело к серьезным проблемам со здоровьем многих людей и нескольким летальным случаям.

8. Пиво с токсинами

В январе 2015 года большая группа людей в Мозамбике во время похорон пила местное пиво, популярный напиток в Африке, известный как помбе, который готовят на основе смеси кукурузной муки, сахара, отрубей, сорго и дрожжей. Через пару дней десятки человек были госпитализированы с серьезными болями в желудке и диареей, несколько человек умерли. В результате исследования было обнаружено наличие в пиве крокодильей желчи, которая попала в пиво на моменте брожения.

9. Инцидент с токсинами

В 1973 году компания в американском штате Мичиган, производившая корм для крупного рогатого скота, случайно вместо нужного ингредиента добавила в свой продукт полибромдифенил. Его смешали с кормом и продали почти каждому местному фермеру. Эффект получился весьма резонансный. Фермеры понесли огромные убытки, а молочная промышленность штата была полностью уничтожена, так как продукция получилась токсичной. Многие местные жители заболели редкими заболеваниями, в большинстве случаев констатировали рак.

10. Сладкая отрава

В 1958 году Джозеф Нил, кондитер, случайно получил мышьяк вместо заменителя сахара. Неопытный ассистент фармацевта на производстве перепутал ингредиенты. Отрава была смешана с другими компонентами для карамельных конфет, которые внешне ничем не отличались от обычных. Затем конфеты поступили в продажу. В результате 20 детей умерли.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!