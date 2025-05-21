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Советы

Семь самых опасных приложений в смартфоне

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:52 Фото: pexels
Современный мир мобильных технологий невозможно представить без приложений. Они стали неотъемлемой частью повседневности, облегчая многие аспекты жизни. Но многие из них представляют серьезную опасность, сообщает Zakon.kz.

Заместитель по цифровому развитию председателя комиссии по качеству образования Российского университета дружбы народов (РУДН) Макар Берестов уточняет, что приложения собирают данные о контактах и передвижениях.

Далее он перечислил основные из них.

Мессенджеры

Как правило, мессенджеры собирают контакты, метаданные и иногда читают сообщения. Поэтому нужно следить за тем, какой доступ отдается приложению. Конечно же, не стоит сбрасывать со счетов мошенников, которые чаще всего проворачивают свои схемы именно через чаты мессенджеров.

Соцсети

Приложениям социальных сетей открыт доступ к большому количеству данных с нашего смартфона: фото, контакты, связи. Так что высок риск не только утечек, но даже слежки. Болеш всего настораживает и персонализированная реклама, которая говорит о том, что соцсети знают о наших интересах гораздо больше, чем мы сами.

Карты и навигаторы

Такие приложения знают, где человек живет, работает и чаще всего бывает, какими маршрутами пользуется, а также где может находиться в определенное время.

Финансовые приложения

Онлайн-банки несут в себе риск взлома и потери денег. Конечно, у финансовых организаций обычно хорошая защита, но и злоумышленники никогда не стоят на месте.

Приложения для знакомств

Далее в списке идут приложения для знакомства. Как отмечено в публикации издания "АиФ", эти программы могут сливать личные данные в Сеть или не обладать должной степенью защиты. В результате достоянием мошенников могут стать ваши фото, геолокация, имя, пароли, электронная почта, информация о посещении приложения.

Фитнес-трекеры

Многие используют приложения для спорта и фитнеса. Сначала они собирают данные о здоровье и маршрутах, а потом могут выдать много лишнего. К примеру, в 2018 году выяснилось, что одна из программ составляла рейтинг наиболее популярных локаций для бега и езды на велосипеде, и на ее картах в общем доступе появилась информация о засекреченных военных базах США.

"Полезные" приложения

Сами по себе полезные приложения – дополнения для телефона – не несут в себе никакого вреда, однако нужно внимательно следить за разрешениями, которые они запрашивают. Они часто собирают данные без явной причины. Так, если фонарик или прогноз погоды хочет получать доступ к вашим контактам, это повод насторожиться.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:52
В цену смартфонов хотят включить отечественные приложения, которые обяжут установить

Увлеченность играми порой заканчивается плачевно. Так, недавно мы рассказывали, что "прокачанный" аккаунт игры Free Fire обернулся потерей двух миллионов тенге для казахстанской семьи.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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