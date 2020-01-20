Подробности убийства полицейского рассказали в Костанайской области

Подозреваемый был ранее судим.

Сотрудники департамента полиции Костанайской области провели брифинг, на котором рассказали подробности гибели Дархана Базарбаева, передает zakon.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

19 января экипаж патрульной полиции выехал на вызов о семейном скандале. Полицейские зашли в тамбур, где увидели хозяина квартиры, его сожительницу и мать, те вроем удерживали входную дверь квартиры, а изнутри кто-то ломился в дверь и пытался выйти. Им стало известно, что их 28-летний родственник, вооруженный ножом, угрожает убить всю семью. Тогда полицейские запросили подкрепление, а сами, подождав, пока потерпевшие уйдут на безопасное расстояние от двери стали открыли ее. Первым дверь открыл Базарбаев, который был вооружен резиновой палкой и имел при себе табельное оружие, за ним стоял Сыздыков, у которого был аэрозольный баллончик. Как только открылась дверь, дебошир выбежал и мгновенно нанес один прямой удар ножом Базарбаеву,- сказал начальник управления местной полицейской службы Курмет Мажикенов.

По его словам, несмотря на это, Дархан Базарбаев ударил резиновой палкой по руке дебошира и выбил нож, в то время, как Амангельды Сыздыков брызнул ему в лицо аэрозольным баллончиком.

Полицейские сбили дебошира с ног, произвели залом рук за спину, тем самым обезвредив его. После этого Базарбаев почувствовал, что его ранили и попросил вызвать скорую помощь. Поднявшись и сделав несколько шагов, Базарбаев упал на землю. Сыздыков начал оказывать ему первую помощь.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие через 5 минут, констатировали смерть.

Один из потерпевших, Алексей Золотаренко, родной брат экс-супруги дебошира, пояснил причину скандала.

Мы с ним соседи. Он пришел к нам в гости и был сильно пьян, мы ему сказали "Иди спать", на что он обиделся. Мы вышли на улицу поговорить и подрались. Он сказал, что возьмет нож и убьет всю семью, побежал домой, а я успел закрыть дверь и держал ее. Вызвали сотрудников полиции. Я испугался за свою семью,- сказал потерпевший Алексей Золотаренко.

В ходе драки потерпевший Алексей Золоторенко сломал себе правую руку.

Подозреваемый был ранее судим, за то, что незаконно пересек границу с РФ. Разведен. Перед этим избил жену. Находился четверо суток в административном аресте. Состоял на учете, как алкоголик, постоянной работы не имел.

По информации Мажикенова, сотрудники полиции имели при себе табельные оружия, но не оценили ситуацию полностью и не знали, что преступник будет точно вооружен ножом. Также сотрудники имели в патрульной машине бронежилеты, но не надели их.

В настоящее время подозреваемый задержан, начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК.

20 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга посмертно наградил Дархана Базарбаева орденом "Айбын" ІІІ степени посмертно.

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