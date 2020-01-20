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Подробности убийства полицейского рассказали в Костанайской области

Подозреваемый был ранее судим.

Фото : alau.kz20 января 2020, 16:14

Сотрудники департамента полиции Костанайской области провели брифинг, на котором рассказали подробности гибели Дархана Базарбаева, передает zakon.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

19 января экипаж патрульной полиции выехал на вызов о семейном скандале. Полицейские зашли в тамбур, где увидели хозяина квартиры, его сожительницу и мать, те вроем удерживали входную дверь квартиры, а изнутри кто-то ломился в дверь и пытался выйти. Им стало известно, что их 28-летний родственник, вооруженный ножом, угрожает убить всю семью. Тогда полицейские запросили подкрепление, а сами, подождав, пока потерпевшие уйдут на безопасное расстояние от двери стали открыли ее. Первым дверь открыл Базарбаев, который был вооружен резиновой палкой и имел при себе табельное оружие, за ним стоял Сыздыков, у которого был аэрозольный баллончик. Как только открылась дверь, дебошир выбежал и мгновенно нанес один прямой удар ножом Базарбаеву,- сказал начальник управления местной полицейской службы Курмет Мажикенов.

По его словам, несмотря на это, Дархан Базарбаев ударил резиновой палкой по руке дебошира и выбил нож, в то время, как Амангельды Сыздыков брызнул ему в лицо аэрозольным баллончиком.

Полицейские сбили дебошира с ног, произвели залом рук за спину, тем самым обезвредив его. После этого Базарбаев почувствовал, что его ранили и попросил вызвать скорую помощь. Поднявшись и сделав несколько шагов, Базарбаев упал на землю. Сыздыков начал оказывать ему первую помощь.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие через 5 минут, констатировали смерть.

Один из потерпевших, Алексей Золотаренко, родной брат экс-супруги дебошира, пояснил причину скандала.

Мы с ним соседи. Он пришел к нам в гости и был сильно пьян, мы ему сказали "Иди спать", на что он обиделся. Мы вышли на улицу поговорить и подрались. Он сказал, что возьмет нож и убьет всю семью, побежал домой, а я успел закрыть дверь и держал ее. Вызвали сотрудников полиции. Я испугался за свою семью,- сказал потерпевший Алексей Золотаренко.

В ходе драки потерпевший Алексей Золоторенко сломал себе правую руку.

Подозреваемый был ранее судим, за то, что незаконно пересек границу с РФ. Разведен. Перед этим избил жену. Находился четверо суток в административном аресте. Состоял на учете, как алкоголик, постоянной работы не имел.

По информации Мажикенова, сотрудники полиции имели при себе табельные оружия, но не оценили ситуацию полностью и не знали, что преступник будет точно вооружен ножом. Также сотрудники имели в патрульной машине бронежилеты, но не надели их.

В настоящее время подозреваемый задержан, начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК.

20 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга посмертно наградил Дархана Базарбаева орденом "Айбын" ІІІ степени посмертно.


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