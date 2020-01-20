Казахстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай

В Казахстане получили расшифровку генома нового возбудителя, что позволит самостоятельно проводить диагностику.

Казахстанцам следует воздержаться от поездок в город Ухань и провинцию Хубей КНР из-за нового заболевания коронавирусной инфекцией, сказал на брифинге заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения – главный государственный санитарный врач Жандарбек, передает корреспондент zakon.kz.

- Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в мире был диагностирован в городе Ухань в декабре прошлого года. На сегодняшний день зарегистрировано 198 случаев новой инфекции, из них излечено 25 больных. Зарегистрировано 3 случая с летальным исходом. Было два случая экспорта заболевания в Японию и Тайланд. В обоих случаях больные были пролечены и выписаны из больницы, — сказал Бекшин.

По его словам, прямых авиарейсов из городов Казахстана в Ухань не имеется. Выполняются только прямые авиарейсы из городов Нур-Султан и Алматы в Пекин, Санья, Хайкоу, Сиань и Урумчи.

- Комитет рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от поездок в город Ухань и провинцию Хубей. Тем, кто сейчас там находится рекомендовано не посещать места массового скопления людей, не посещать рынки, места содержания животных, чаще мыть руки и не контактировать с лицами, которые имеют признаки простудных заболеваний, — подчеркнул главный санитарный врач.

Что касается прибывших граждан из Китая с признаками простудных заболеваний рекомендовано немедленно обращаться к врачам за помощью, в противном случае может наступить утяжеление течения заболевания, и даже летальный исход.

Отмечается, что общие признаки инфекции включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, отдышку и затрудненное дыхание. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.

- Здравоохранение Китая расшифровало геном нового возбудителя, представило его ВОЗ. Через нацкоординатора мы получили структуру нового коронавируса. Наши отечественные лаборатории в Алматы и в Нур-Султане теперь могу сами конструировать и производить тест-систему для нового коронавируса. Это позволит нам оперативно производить диагностику при нахождении больных с симптомами коронавируса и оперативно подтверждать. На сегодня это самая важная информация, — объяснил Бекшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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