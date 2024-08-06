Казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию

Посольство Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии выступило с обращением. В нем озвучены рекомендации касательно посещения ряда регионов Великобритании, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 5 августа 2024 года сказано, что в связи с обострением ситуации в ряде регионов страны посольство рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения городов Ротерхэм, Болтон, Блэкпул, Халл, Бристоль, Сток-он-Трент, Белфаст, также пригородов Манчестера и Ливерпуля до стабилизации обстановки в данных регионах.

"Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных населенных пунктах, просим соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством в Великобритании". Посольство РК в Великобритании

Контакты посольства в Великобритании:

+44 7900 511 535 (экстренный сотовый номер);

электронная почта: consul@kazembassy.org.uk.

Акции протеста проходят в стране почти неделю. 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального кружка.

Жертвами стали три девочки, еще восемь детей были ранены. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.

Нападавший был задержан. По данным из различных СМИ, Рудакубана – этнический руандиец, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине. На этом фоне протестующие призвали британские власти остановить неконтролируемую иммиграцию в королевство.

Кроме того, 2 августа Министерство иностранных дел обратилось с рекомендациями к казахстанцам, запланировавшим поездки или находящимся в странах Ближнего Востока. В связи с обострением ситуации в регионе внешнеполитическое ведомство рекомендует временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации там обстановки.