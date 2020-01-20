Врачи рассказали о состоянии девочки, впавшей в кому после лечения зубов

Все материалы проверки переданы в департамент полиции Нур-Султан

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова рассказала на брифинге о состоянии девочки, впавшей в кому после лечения зубов, передает корреспондент zakon.kz.

По лечению - пока продолжается в том же объеме, который был. Динамики нет – она находится в том же уровне – тяжелое стабильное состояние. Находится в коме, - сказала Людмила Бюрабекова.

Она также отметила, что все материалы проверки переданы в департамент полиции Нур-Султана, в рамках уголовного дела идет оценка качества оказанной медицинской помощи в стоматологии. Параллельно проводится проверка тех медицинских организаций, куда девочка поступила после осложнения.

Двухлетняя девочка впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. Министр здравоохранения Елжан Биртанов взял вопрос на личный контроль.

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