Брэд Питт пошутил над Тарантино
Он получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана.
Голливудский актер Брэд Питт, получивший премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, рассказал, что добавит информацию о награде в свой аккаунт в приложении Tinder, и пошутил о любви режиссера к женским ступням, сообщает Lenta.ru.
Хочу поблагодарить моих коллег по съемочной площадке — Марго Робби, ступни Марго Робби, ступни Маргарет Куэлли, ступни Дакоты Фаннинг... Серьезно, Квентин разул больше женщин, чем сотрудники службы безопасности в аэропортах, — пошутил актер.
Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе 19 января. Главную премию получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пона Джун-хо.
Лента "Однажды в... Голливуде" рассказывает о жизни некогда известного актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа (Питт), которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Сюжет пересекается с биографией актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), которую убили члены секты Чарльза Мэнсона.
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