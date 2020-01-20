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Брэд Питт пошутил над Тарантино

Он получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана.

Фото : 24tv.ua20 января 2020, 18:37

Голливудский актер Брэд Питт, получивший премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, рассказал, что добавит информацию о награде в свой аккаунт в приложении Tinder, и пошутил о любви режиссера к женским ступням, сообщает Lenta.ru.

Хочу поблагодарить моих коллег по съемочной площадке — Марго Робби, ступни Марго Робби, ступни Маргарет Куэлли, ступни Дакоты Фаннинг... Серьезно, Квентин разул больше женщин, чем сотрудники службы безопасности в аэропортах, — пошутил актер.

Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе 19 января. Главную премию получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пона Джун-хо.

Лента "Однажды в... Голливуде" рассказывает о жизни некогда известного актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа (Питт), которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Сюжет пересекается с биографией актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), которую убили члены секты Чарльза Мэнсона.


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