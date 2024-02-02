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СМИ: Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино Фото: flickr/NASA/Joel Kowsky
Брэд Питт может исполнить одну из главных ролей в последнем фильме Квентина Тарантино под рабочим названием "Кинокритик", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в Сети появились слухи о том, что знаменитый голливудский актер Брэд Питт сыграет в фильме Квентина Тарантино "Кинокритик" одну из главных ролей. Сам Тарантино ранее заявлял, что это будет его последняя картина.

В последний раз актер и режиссер работали вместе в 2019 году – тогда Питт снялся в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде". За эту роль он получил свой первый "Оскар" как лучший актер второго плана. До этого Питт уже несколько раз сотрудничал с Тарантино (в частности, снялся в его "Бесславных ублюдках").

Известно, что действие нового фильма Квентина Тарантино будет происходить в 1977 году. В центре сюжета будет кинокритик, работающий в вымышленном издании The Popstar Pages. Режиссер ранее говорил, что этот персонаж "основан на парне, который действительно существовал, но никогда не был по-настоящему известен и в основном писал рецензии на фильмы для бульварной газетенки".

"Он был очень грубым. Он ругался, он использовал расистские оскорбления. Но та фигня, которую он писал, была реально смешной. Он был просто адским грубияном... И я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был невероятно циничен", – рассказал Квентин Тарантино.

Пока нет информации о том, какую именно роль в фильме должен сыграть Брэд Питт.

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино закончил работу над сценарием своего последнего фильма. Утверждалось, что главной героиней этой картины станет женщина (хотя в одном из недавних интервью режиссер говорил о персонаже в мужском роде).

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