Назван новый лидер "Исламского государства"

Новый главарь является одним из немногих не арабов в руководстве группировки.

Новым лидером "Исламского государства" стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль Салби (Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi), сообщает lenta.ru.

По информации источников газеты в разведсообществе, Салби стал главарем террористов через несколько часов после ликвидации в Сирии прошлого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.

Амир аль Салби считается одним из основателей ИГ и его идеологом. При аль-Багдади он возглавлял геноцид езидов (сирийских и иракских христиан), а также отвечал за операции боевиков по всему миру.

Новый главарь является одним из немногих не арабов в руководстве группировки. По национальности он туркмен.

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков. В тот же день Госдепартамент США назначил за голову Салби награду в размере пяти миллионов долларов.

17 января в иракском Мосуле был арестован Шифа аль-Нима, страдающий ожирением муфтий ИГ. Для его транспортировки понадобился грузовой автомобиль. Он был религиозным лидером террористов. По его фетвам (религиозным распоряжениям в исламе) совершались казни ученых и богословов, а также был исполнен теракт в мечети и разрушен ряд объектов культурного наследия, среди которых — гробница пророка Ионы.

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