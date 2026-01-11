Америка нанесла удары по объектам "Исламского государства" в Сирии

Соединенные штаты Америки и их союзники нанесли масштабные удары по целям группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщает Zakon.kz.

Информацию выпустило Центральное командование ВС США на своей странице в Х.

"Президент США Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов в субботу. Они стали частью операции "Удар ястреба" ("Hawkeye strike") и были проведены в ответ на смертельную атаку ИГ на американских военнослужащих в Сирии 13 декабря", – говорится в сообщении Centcom.

Фото: Х/CENTCOM

По данным командования, удары были нанесены с целью борьбы с терроризмом и защиты американских и союзных сил в регионе.

"Наш посыл остается жестким: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, как бы вы ни пытались уйти от возмездия", – заявили в Centcom.

Места нанесения ударов и число возможных жертв пока остаются неизвестными.

🚨Breaking: US and Partner forces have struck Syrian ISIS targets today at 12:30pm EST.



Here is the official DoW video: pic.twitter.com/MIGEpebJHb — Lancevideos (@lancevideos) January 10, 2026

