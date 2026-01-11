#Казахстан в сравнении
Мир

Америка нанесла удары по объектам "Исламского государства" в Сирии

США нанесли удары по Сирии, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 05:15 Фото: Х/CENTCOM
Соединенные штаты Америки и их союзники нанесли масштабные удары по целям группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщает Zakon.kz.

Информацию выпустило Центральное командование ВС США на своей странице в Х.

"Президент США Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов в субботу. Они стали частью операции "Удар ястреба" ("Hawkeye strike") и были проведены в ответ на смертельную атаку ИГ на американских военнослужащих в Сирии 13 декабря", – говорится в сообщении Centcom.

Фото: Х/CENTCOM

По данным командования, удары были нанесены с целью борьбы с терроризмом и защиты американских и союзных сил в регионе.

"Наш посыл остается жестким: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, как бы вы ни пытались уйти от возмездия", – заявили в Centcom.

Места нанесения ударов и число возможных жертв пока остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что Мария Мачадо не сможет передать свою Нобелевскую премию Дональду Трампу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
