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Солнечную электростанцию обворовали на 63 млн тенге

Имущество возвращено владельцам.

Фото : spaq.kz21 января 2020, 10:49

Жуалынские полицейские раскрыли кражу, ущерб от которой составил более 63 миллионов тенге, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Генеральный директор охранного агентства ТОО "Кристалл Кулан кузет" написал письмо начальнику Жуалынского районного отдела полиции Максату Ережепову, в котором поблагодарил сотрудников полиции за раскрытие крупной кражи, которая произошла в декабре прошлого года на территории солнечной электростанции "Бурное-Солар 2".

В начале прошлого месяца от администрации данной станции поступило заявление о том, что неизвестными лицами совершено хищение кабеля общей протяженностью 102 тысячи метров, ущерб составил 62,6 миллиона тенге.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции выявлены и задержаны четыре человека в возрасте от 18 до 47 лет, жители Тараза, Жамбылского и Рыскуловского районов. Все они в 2018-2019 годах работали охранниками на солнечной электростанции "Бурное-Солар 2".

Задержанные полностью признали свою вину и водворены в изолятор временного содержания. Имущество возвращено владельцам.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 (кража, совершенная преступной группой в особо крупном размере).


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