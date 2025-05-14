Имущество стоимостью 900 млн тенге возвратили в доход государства

Прокуратурой Кызылорды государству возвращено имущество на сумму 900 млн тенге. Об этом сегодня, 14 мая 2025 года, рассказали в надзорном органе Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что полигон по переработке твердых бытовых отходов местным акиматом на основании договора был передан предпринимателю в доверительное управление сроком на 15 лет.

"Однако доверительный управляющий не выполнил договорные обязательства по представлению отчетности, выплате государству 50% от заработанной прибыли в качестве вознаграждения и части чистого дохода". Прокуратура Кызылординской области

При этом акимат, как отметили в надзорном органе, не контролировал исполнение этих обязательств.

"По результатам внесенного акта надзора полигон по переработке твердых бытовых отходов стоимостью 700 млн тенге и 16 земельных участков в размере 326 га стоимостью 210 млн тенге были возвращены государству". Прокуратура Кызылординской области

Работа в этом направлении продолжается.

19 марта 2025 года в Антикоре рассказали, как возвращают незаконно выведенные активы государству.