Имущество стоимостью 900 млн тенге возвратили в доход государства
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратурой Кызылорды государству возвращено имущество на сумму 900 млн тенге. Об этом сегодня, 14 мая 2025 года, рассказали в надзорном органе Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что полигон по переработке твердых бытовых отходов местным акиматом на основании договора был передан предпринимателю в доверительное управление сроком на 15 лет.
"Однако доверительный управляющий не выполнил договорные обязательства по представлению отчетности, выплате государству 50% от заработанной прибыли в качестве вознаграждения и части чистого дохода".Прокуратура Кызылординской области
При этом акимат, как отметили в надзорном органе, не контролировал исполнение этих обязательств.
"По результатам внесенного акта надзора полигон по переработке твердых бытовых отходов стоимостью 700 млн тенге и 16 земельных участков в размере 326 га стоимостью 210 млн тенге были возвращены государству".Прокуратура Кызылординской области
Работа в этом направлении продолжается.
19 марта 2025 года в Антикоре рассказали, как возвращают незаконно выведенные активы государству.
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