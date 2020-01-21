На парковке больницы скончался мужчина
Начато расследование.
Фото : mir24.tv21 января 2020, 13:10
На парковке больницы в Актобе умер 40-летний мужчина, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
В ночь на 15 января в БСМП Актобе, не приходя в сознание, от полученных множественных телесных повреждений умер 40-летний житель Актобе, который был оставлен неизвестными лицами на парковке больницы.
Департаментом полиции области было зарегистрировано преступление по факту убийства и начато расследование. 18 января особо-тяжкое преступление раскрыто, трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС, - говорится в сообщении.
Проводится расследование.
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