На парковке больницы скончался мужчина

Начато расследование.

На парковке больницы в Актобе умер 40-летний мужчина, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

В ночь на 15 января в БСМП Актобе, не приходя в сознание, от полученных множественных телесных повреждений умер 40-летний житель Актобе, который был оставлен неизвестными лицами на парковке больницы.

Департаментом полиции области было зарегистрировано преступление по факту убийства и начато расследование. 18 января особо-тяжкое преступление раскрыто, трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС, - говорится в сообщении.

Проводится расследование.

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