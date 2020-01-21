Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Землетрясение произошло в 300 км от Алматы

Магнитуда MPV 4.1.

Фото : novostipmr.com21 января 2020, 13:48

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 21 января в 12.31 алматинского времени зарегистрировано землетрясение в Алматинской области, передает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 305 км на юго-восток от г. Алматы на границе Китая и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 80.62° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты