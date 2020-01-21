Землетрясение произошло в 300 км от Алматы

Магнитуда MPV 4.1.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 21 января в 12.31 алматинского времени зарегистрировано землетрясение в Алматинской области, передает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 305 км на юго-восток от г. Алматы на границе Китая и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 80.62° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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