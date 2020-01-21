В большинстве случаев коронавирус вызывает тяжелое острое респираторное заболевание, пневмонию и приводит к высокой смертности.

В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы рассказали, как уберечься от коронавируса при поездке в Китай, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz

Руководитель ведомства Айзат Молдагасимова отметила, что профилактических прививок или специфических противовирусных препаратов против коронавирусной инфекции не существует. Поэтому департамент призывает воздержаться от поездок в Китай. Однако, если это неизбежно, нужно соблюдать меры профилактики.

При возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, контакте с больным и появлении первых признаков заболевания обратиться за медицинской помощью. Следует избегать тесного контакта с людьми с симптомами инфекционной болезни, то есть кашель и чиханье. Регулярно мыть руки до и после прикосновения к животным, и избегать контакта с живыми морепродуктами и больными животными, - добавила Айзат Молдагасимова.

Руководитель ДККБТУ уточнила, что в большинстве случаев коронавирус вызывает тяжелое острое респираторное заболевание, пневмонию и приводит к высокой смертности.

Источником инфекции считаются страны Аравийского полуострова, где с апреля 2012 года регистрируются случаи заболевания. Опасность заключается в очень высокой летальности, достигающей 45 процентов. Течение данной инфекции у человека может протекать от легких признаков простуды до тяжелой пневмонии, - заключила Айзат Молдагасимова.

С декабря 2019 года в Китае зарегистрировано более 200 случаев, трое человек скончались. Новый тип пневмонии передается от человека к человеку. Завтра, 22 января, ВОЗ созывает экстренное заседание комитета, который должен будет оценить угрозу нового вируса и займется выработкой рекомендаций по борьбе с ним.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!