У матери убитого в Караганде 3-летнего мальчика умер второй ребенок

У него были патологии, часто были судороги, в связи с чем он оставался в больнице.

Умер второй ребенок у Ники Васильевой, матери убитого трехлетнего мальчика, передает zakon.kz со ссылкой на patriotkaragandy.

Ванечку похоронили рядом с убитым трехлетним Максимом. У них одна оградка на кладбище.

​

Малышу Ване было 10 месяцев. Он скончался в доме Ники и ее матери в селе Бурма Шетского района. Младенец родился 17 февраля 2019 года. У него были патологии, часто были судороги, в связи с чем он оставался в больнице.



Мать ребенка Ника Васильева периодически покидала больницу и уходила домой, где занималась воспитанием трехлетнего Максима. У двоих детей – разные отцы.



Параллельно с лечением младенца у нее была связь с Игентаем Сопыжановым, который в ходе ссоры похитил трехлетнего Максима и убил его.



Сегодня, 21 января, Сопыжанову дали пожизненное лишение свободы. Он сказал судье и присяжным: "клянусь Аллахом, вы узнаете правду и пожалеете об этом".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!