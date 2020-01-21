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У матери убитого в Караганде 3-летнего мальчика умер второй ребенок

У него были патологии, часто были судороги, в связи с чем он оставался в больнице.

Фото : patriotkaragandy21 января 2020, 16:23

Умер второй ребенок у Ники Васильевой, матери убитого трехлетнего мальчика, передает zakon.kz со ссылкой на patriotkaragandy.

Ванечку похоронили рядом с убитым трехлетним Максимом. У них одна оградка на кладбище.

Малышу Ване было 10 месяцев. Он скончался в доме Ники и ее матери в селе Бурма Шетского района. Младенец родился 17 февраля 2019 года. У него были патологии, часто были судороги, в связи с чем он оставался в больнице.

Мать ребенка Ника Васильева периодически покидала больницу и уходила домой, где занималась воспитанием трехлетнего Максима. У двоих детей – разные отцы.

Параллельно с лечением младенца у нее была связь с Игентаем Сопыжановым, который в ходе ссоры похитил трехлетнего Максима и убил его.

Сегодня, 21 января, Сопыжанову дали пожизненное лишение свободы. Он сказал судье и присяжным: "клянусь Аллахом, вы узнаете правду и пожалеете об этом".


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