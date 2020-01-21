Нужно выехать: что делать владельцам российских авто, рассказали в МВД

В течение года с момента въезда в Казахстан хозяева таких авто могут находиться на территории республики, но за 30 дней то окончания срока въезда им придется снова выехать в Россию, чтобы продлить доверенность, и обратно заехать в страну.

На брифинге в СЦК первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев сообщил, что водителям российских авто, у которых есть страховка и они ездят на территории страны по доверенности, придется по прошествии года выезжать в Россию и снова заезжать в Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

- По российским авто, которые ездят по доверенности в Казахстане, ситуация такая - по закону эти авто находятся в режиме международного движения, - указал он.

В течение года с момента въезда в Казахстан хозяева таких авто могут находиться на территории республики, но за 30 дней до окончания срока въезда им придется снова выехать в Россию, чтобы продлить доверенность, и обратно заехать в страну.

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- Они въехали, в течение года могут здесь находиться - после они должны будут выехать не менее чем на 30 дней, продлить действие доверенности и затем вернуться. Или же на территории России, либо на территории Казахстана переоформить машину на себя, - заключил Кожаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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