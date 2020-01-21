Боксер Елшат Ныгметолла о любителях, образе жизни и мечте

Он рассказал, как планирует добиться цели - стать чемпионом мира.

Один из наших земляков, в прошлом году успешно зарекомендовавший себя на профессиональном ринге, начавшийся год рассматривает в качестве продолжения пути к покорению вершин профибокса. Впервые Елшат Ныгметолла (16-1-0, 5КО) надел боксерские перчатки в Китае, где и родился, а после возвращения на историческую родину принял решение о продолжении карьеры на профессиональном уровне. "Казахский воин" - такое прозвище Ельшат получил в Китае, и не видит причин для того, чтобы менять его, будучи действующим бойцом в Казахстане… В последний раз на ринг Елшат выходил 16 декабря в Алматы, он одержал свою 16-ю победу в профи карьере, одолев по очкам в непростом 8-раундовом поединке Криса Альфанте из Филиппин (17-1-8, 9 КО). Разговор корреспондента zakon.kz с Ельшатом начался с его взгляда на разницу между двумя "мирами" в боксе.

- Профессиональный и любительский бокс – это как Земля и Небо. Разница проявляется как в деталях подготовки боксеров, так и в масштабе организации и проведения боксерских турниров. Интерес у подрастающего поколения появляется, когда молодежь видит красочные и увлекательные соревнования, где украшением являются поединки мастеров высокого класса. С этой стороны преимуществ у профессионалов побольше, чем у любителей, в плане комплексного подхода.

- Удалось ли вам реализовать все свои планы в любителях, и что подтолкнуло к решению стать профессионалом?

- У меня за плечами небольшой опыт выступления в любителях. Максимум года три. Совершая первые шаги в боксе, я хотел попробовать себя на профессиональном ринге. Что тут скрывать, чувствуя в себе силы, будучи уверенным в своих способностях, мне хочется проверить себя на высочайшем уровне, и я мечтал в свое время принять участие в рейтинговых боях, чтобы потом можно было задумываться о титульных.

Образ жизни, выбранный мной, тренировочный процесс и нагрузки заставляют меня аккумулировать все свои силы для дальнейшего продвижения к высотам профи-бокса.

Не могу сказать, что меня кто-то целенаправленно готовил к переходу из любителей в профессионалы, мне изначально нравилась сама атмосфера шоу во время боксерских турниров профи, да и возможность заработать тут зависит от твоих сил и таланта, желания идти к мечте, что также немаловажно было в моем выборе. Сразу окунулся в мир профибокса, как только появилась возможность. Ни с кем не советовался, если быть честным. Благодарю Аллаха, давшего мне ум и силы, чтобы сделать правильный выбор.

- Какие из боев, оставшихся за спиной, считаете самыми трудными?

- Бой за звание чемпиона Азии и бой по защите этого титула были сложными, но мне удалось перестроиться в них и достичь чистой победы.

- Какую цель ставите перед собой на ближайшее будущее?

- Как и все боксеры, мечтаю выиграть титул чемпиона мира. С моим наставником Сагатбеком Мусахановым и менеджерской компанией МТК Казахстан мы ставим перед собой большие цели. Будем шаг за шагом идти к их достижению. Есть желание, но я понимаю, что мечтать мало, и необходимо прилагать усилия, много работать над собой, потому что у тебя множество достойных и честолюбивых соперников, мечтающих, как и ты, покорить вершину. Есть время для достижения поставленной цели. Пока я не ощущаю себя победителем, быть может, когда стану обладателем пояса чемпиона мира, тогда и почувствую, что мечта исполнилась, и я достоин выигранного титула, пока же впереди долгий и трудный путь, но я знаю, что способен пройти его до конца.

- Какие планы на 2020-й год?

- В наступившем году планирую участие в 4-5 поединках. Я сотрудничаю с передовой в профи-боксе Казахстана организацией, и хорошо понимаю, что мне нужно придерживаться выбранного ритма боев. Необходимо доказать в кругу ближайших соперников, что я сильнее их, готовиться к рейтинговым боям с сильнейшими в моем весе бойцами. Главное, быть готовым к встрече с любыми конкурентами, и завершать свои встречи с ними победами. Постараюсь реализовать ближайшие планы в этом году, чтобы перейти к боям с более сильными соперниками.

Подготовил Альберт Ахметов

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