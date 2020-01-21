В Казахстане начали расти цены на бензин

Средняя стоимость АИ-92 подросла до 148.2 тенге.

В конце минувшего года в Казахстане было опубликовано постановление правительства РК об изменении ставок акцизов на бензин. В силу документ вступил 1 января 2020 года. Согласно его тексту, акциз вырос с 10 500 до 24 435 тенге за тонну. Предполагалось, что это приведет к увеличению цен на АЗС примерно на 10 тенге, пишут Колеса.

Первые дни января ценники на заправках оставались на месте, но похоже, что спокойствию пришел конец. Если раньше за литр АИ-92 хотели по 145 тенге, то сегодня пять крупнейших сетей просят от 145 до 150 тенге. Стоимость осталась прежней только у «КазМунайГаза», но можно предположить, что в ближайшее время она также изменится.

Дороже всего заправляться сейчас на заправках Sinooil. Там за литр придется отдать 150 тенге, 148 тенге требуют на АЗС «Газпрома», а Helios и Royal Petrol заливают по 149 тенге.

Стоимость межсезонного дизельного топлива не изменилась. Оно по-прежнему продается по 191–194 тенге. Наиболее доступный дизель у «КазМунайГаза», а самый дорогой на АЗС «Газпром».

Отметим, если крупные компании подняли цены на 3–5 тенге, то на других АЗС рост заметен куда сильнее. В социальных сетях уже гуляют фотографии с ценниками в 158 тенге за литр АИ-92.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!