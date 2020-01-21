В чем подозревают акима района Байконыр в Нур-Султане

Высокопоставленный чиновник подозревается в получении многомиллионной взятки от своего родственника и iPhone 11Pro 256 GB стоимостью 550 000 тенге.

Аким столичного района "Байконыр" уличен в получении 4 000 000 тенге и нового "айфона" в качестве взятки, пишет "Время".

Аким района "Байконыр" Аскар Есилов задержан в минувший понедельник сотрудниками антикоррупционной службы. Высокопоставленный чиновник подозревается в получении многомиллионной взятки от своего родственника и iPhone 11Pro 256 GB стоимостью 550 000 тенге.

Слухи о задержании акима района стали распространяться в понедельник вечером. Во вторник утром со ссылкой на свои источники об этом сообщил телеграмм-канал политолога Ербола Едилова, но никаких подробностей и официального подтверждения не последовало, и возникли определенные сомнения в достоверности информации.

Однако, как стало известно корреспонденту “Времени", Аскар Есилов действительно был водворен в следственный изолятор 20 января, но его не взяли с поличным, как это часто бывает. Выяснилось, что столичные борцы с коррупцией уже не один месяц держали под негласным контролем все перемещения чиновника, заподозренного в систематическом получении взяток.

Как оказалось, деньги и дорогие подарки Есилову передавал его родственник - некий Нуртазин. Еще 18 ноября прошлого года он отдал акиму района 4 миллиона тенге и новенький, совсем недавно презентованный "айфон 11" стоимостью (на данный момент) более полумиллиона тенге.

Эти деньги, по версия следствия, являются откатом за выигранные конкурсы. В частности, компания, связанная с Нуртазиным, получила заказ на благоустройство территории на общую сумму 72 млн тенге.

Вина чиновника подтверждается записями телефонных разговоров Есилова и Нуртазина, а также обнаруженным при проведении обыска "айфоном" в доме у акима. При этом на гарантийном талоне в графе "Покупатель" указана фамилия "Нуртазин". Опознала Нуртазина и продавец мобильных телефонов торгового дома "Есиль", где была приобретена дорогостоящая модель. Факт сотрудничества родственника чиновника с районным акиматом подтвердили и сотрудники госоргана, допрошенные по этому делу.

Аскар Есилов признан подозреваемым по статье 366 (получение взятки) Уголовного кодекса, его родственник Нуртазин подозревается в даче взятки (часть 2 статьи 367 УК).

Михаил Козачков

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!