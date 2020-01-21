Режиссер "Айки" о штрафе Минкульта России: Я очень тронут поддержкой

Сергей Дворцевой пытался решить вопрос, встречаясь с людьми из Минкульта России, но штраф ему все еще не списали.

В середине января в СМИ появилась информация о том, что режиссер Сергей Дворцевой должен выплатить семь с половиной миллионов рублей штрафа Министерству культуры России. Это произошло из-за того, что он не уложился в срок: вместо положенных двух лет, на производство фильма "Айка", режиссер потратил целых шесть лет. Корреспондент zakon.kz узнал у Дворцевого собирается ли он обращаться в казахстанское Министерство культуры, ведь "Айка" претендовала на "Оскар" от имени Казахстана и почему сроки производства заняли столько времени.

Было несколько причин (нарушения сроков производства – ред.). Это сложная картина, там сложный метод съемок. Также там есть непрофессиональные актеры, мигранты, с которыми очень сложно работать. Они же приезжают не для того, чтобы в фильме сняться, они приезжают работать, поэтому люди постоянно мигрируют и ищут работу, где им больше заплатят. Надо было постоянно искать новых людей. Потом, мы снимали снег. В Москве долго не было снега, мы не могли поменять место, потому что первый эпизод сняли в снегу. Еще там есть животные, маленькие дети. Это тоже очень сложные съемки, на которые должно даваться больше времени. Умер продюсер с западной стороны. Там много факторов и причин, по которым он дольше делался. Это не то, что я просто сидел, отдыхал. Я работал, репетировал, мы ждали погоды, снимали что возможно, делали кастинг. Работа шла и я всегда давал объяснения Минкульту почему это происходит, - объяснил Дворцевой.

Через два года после начала съемок в Министерстве культуры режиссера предупредили, что будет штраф за просроченный срок сдачи фильма:

Они говорили "Снимайте, но штрафы вы платить будете.

Режиссер пытался добиться списания штрафа, встречаясь с людьми из Минкульта, предлагал дополнительное соглашение и даже писал письмо премьер-министру России, однако семь с половиной миллионов рублей ему все еще не простили.

Вместе с тем, в Министерство культуры Казахстана Дворцевой не обращался и даже не решил будет ли обращаться. Он рад, что ему оказывают всяческую поддержку простые люди:

Люди мне пишут, звонят, говорят, что хотят помочь, из Казахстана просто какие-то бизнесмены. Они поддерживают меня, я очень тронут этой поддержкой.

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