Режиссер фильма "Айка" пришел к акиму Шымкента

Российский и казахстанский кинорежиссер документального и игрового кино Сергей Дворцевой 10 июня 2024 года посетил акимат Шымкента. О встрече со знаменитостью рассказал аким Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник поведал детали встречи и опубликовал совместное фото на странице в Instagram.

"Сегодня встретился с известным казахстанско-российским кинорежиссером, уроженцем Шымкента Сергеем Дворцевым. Он является лауреатом премии "Ника" и Каннского кинофестиваля". Габит Сыздыкбеков

В продолжении Сыздыкбеков уточнил, что в 2008 году фильм режиссера "Тюльпан" о жизни чабанов в казахской степи получил главный приз в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Кроме того, в 2018 году его фильм "Айка" был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, картина вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"В ходе встречи обсудили общие тенденции развития культуры, а также затронули вопросы развития отечественного кинематографа. Поблагодарил кинорежиссера за вклад в становление кинематографической отрасли и ее популяризацию на мировом уровне. В завершение встречи пожелал успехов в реализации творческих планов". Габит Сыздыкбеков

В 2023 году сообщалось, что Дворцевой собирается снимать фильм мирового уровня о Туркестане. Тогда было известно, что он хочет снять историческую киноленту в жанре приключенческой драмы, основанную на реальных событиях, с участием зарубежных артистов и кинозвезд Казахстана.