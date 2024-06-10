Режиссер фильма "Айка" пришел к акиму Шымкента
Градоначальник поведал детали встречи и опубликовал совместное фото на странице в Instagram.
"Сегодня встретился с известным казахстанско-российским кинорежиссером, уроженцем Шымкента Сергеем Дворцевым. Он является лауреатом премии "Ника" и Каннского кинофестиваля". Габит Сыздыкбеков
В продолжении Сыздыкбеков уточнил, что в 2008 году фильм режиссера "Тюльпан" о жизни чабанов в казахской степи получил главный приз в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Кроме того, в 2018 году его фильм "Айка" был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, картина вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
"В ходе встречи обсудили общие тенденции развития культуры, а также затронули вопросы развития отечественного кинематографа. Поблагодарил кинорежиссера за вклад в становление кинематографической отрасли и ее популяризацию на мировом уровне. В завершение встречи пожелал успехов в реализации творческих планов".Габит Сыздыкбеков
В 2023 году сообщалось, что Дворцевой собирается снимать фильм мирового уровня о Туркестане. Тогда было известно, что он хочет снять историческую киноленту в жанре приключенческой драмы, основанную на реальных событиях, с участием зарубежных артистов и кинозвезд Казахстана.