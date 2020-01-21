Парламент Узбекистана утвердил нового премьер-министра

Его кандидатуру предложила Либерально-демократическая партия, набравшая на прошедших 22 декабря 2019 года выборах наибольшее число депутатских мандатов.

Депутаты Законодательной (нижней) палаты и члены Сената (верхней) палат Олий Мажлиса (парламента) во вторник утвердили предложенную президентом Шавкатом Мирзиеевым кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьера-министра Узбекистана, сообщает ТАСС.

В соответствии с законодательством кандидатуру премьер-министра нового состава правительства предложила Либерально-демократическая партия, набравшая на прошедших 22 декабря минувшего года выборах наибольшее число депутатских мандатов, - сказал Мирзиеев, представляя кандидатуру премьера.

По словам президента, он после рассмотрения предложенной кандидатуры и консультаций с фракциями политических партий, предложил ее на рассмотрение и утверждение палатами парламента.

Он отметил, что накануне правительство, которое последние три года возглавлял Арипов, в соответствии с законом о кабинете министров сложило свои полномочия перед вновь избранным созывом парламента, который 20 января на своей первой сессии принял эту отставку.

Затем Арипов представил программу действий нового правительства на предстоящие четыре года, которую предметно обсудили члены нижней и верхней палат парламента, которые после этого подавляющим большинством голосов утвердили кандидатуру Арипова на пост главы правительства республики, хотя для этого в соответствии с законом требовалось лишь более половины голосов от общего числа законодателей.

Абдулла Арипов возглавлял правительство республики с декабря 2016 года по 20 января 2020 года. И в предыдущий раз на эту должность он был выдвинут Либерально-демократической партией.

20 ноября правительство Узбекистана ушло в отставку.

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