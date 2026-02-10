#Казахстан в сравнении
Политика

Президент Казахстана поздравил премьер-министра Японии с важным событием

Касым-Жомарт Токаев, Санаэ Такаичи, Япония, поздравление , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 22:15 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля направил телеграмму поздравления премьер-министру Санаэ Такаичи по случаю победы Либерально-демократической партии на парламентских выборах в Японии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддержку соотечественниками вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления.

7 февраля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Токаев выразил соболезнования премьеру Японии
15:51, 07 февраля 2026
Токаев выразил соболезнования премьеру Японии
Токаев поздравил премьер-министра Канады
12:54, 01 мая 2025
Токаев поздравил премьер-министра Канады
Президент Казахстана направил теплое поздравление новому премьеру Японии
18:28, 21 октября 2025
Президент Казахстана направил теплое поздравление новому премьеру Японии
ВК "Туран" позорно проиграл в финале Лиги чемпионов Центральной Азии
22:13, Сегодня
ВК "Туран" позорно проиграл в финале Лиги чемпионов Центральной Азии
Елена Рыбакина сыграла первый матч после триумфа на Australian Open-2026
21:50, Сегодня
Елена Рыбакина сыграла первый матч после триумфа на Australian Open-2026
Появился видеообзор товарищеского матча "Астана" - "Спартак"
21:38, Сегодня
Появился видеообзор товарищеского матча "Астана" - "Спартак"
Объявлен бой Нуртаса Ажбенова против обидчика казахстанца на ЧМ-2025
21:32, Сегодня
Объявлен бой Нуртаса Ажбенова против обидчика казахстанца на ЧМ-2025
