Президент Казахстана поздравил премьер-министра Японии с важным событием

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля направил телеграмму поздравления премьер-министру Санаэ Такаичи по случаю победы Либерально-демократической партии на парламентских выборах в Японии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддержку соотечественниками вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления.

7 февраля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии.

