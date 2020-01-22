Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз – прежний брак распался из-за "Бората"

Памела и Джон уже встречались около 30 лет назад, но затем расстались и возобновили роман только сейчас.

52-летняя актриса и модель Памела Андерсон неожиданно вышла замуж в пятый раз. Ее очередным супругом стал 74-летний продюсер Джон Питерс ("Звезда родилась", "Бэтмен", "Иствикские ведьмы"), ее давний поклонник.

Они встречались около 30 лет назад, но затем расстались и возобновили роман только сейчас.

- Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого-то, но на протяжении 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким, в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает, - говорит Джон Питерс.

Сама Андерсон посвятила стихотворение своему браку с Питерсом. В нем она отметила, что киномагнат всегда был рядом и никогда не подводил ее. Актриса призналась, что раньше ее пугал этот "плохой голливудский парень", но теперь они оба готовы к отношениям. "Мы любим друг друга безусловно. Я счастливая женщина", — заключила звезда.

Для Андерсон брак с Питерсом стал пятым. Весной 2019 года артистка рассказала, что причиной ее развода с музыкантом Кидом Роком стал фильм "Борат". Рока разъярила сцена, в которой главный персонаж, казахстанский журналист Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн), путешествующий по США, решает похитить Андерсон.

Источник: Lenta.ru

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