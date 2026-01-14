#Казахстан в сравнении
События

Открыл приложение – оказался женат: суд аннулировал брак, о котором казахстанец не знал 34 года

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 10:35 Фото: freepik
Суд признал недействительным брак казахстанца, заключенный более 30 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Подробностями интересной истории сегодня, 14 января 2026 года, поделились в пресс-службе Верховного суда (ВС) РК:

"Житель Жамбылской области обратился в суд с иском о признании брака недействительным. В иске он указал, что в 1991 году проживал с ответчицей с намерением создать семью, однако уже через четыре месяца они расстались. В органы РАГС для регистрации брака стороны не обращались, никаких документов не подписывали и свидетельство о браке не получали. В 2025 году в разделе "Государственные услуги" банковского приложения мужчина узнал о якобы зарегистрированном в 1991 году браке. Начатое досудебное расследование по признакам подделки документов было прекращено в связи с истечением срока давности, поскольку предполагаемое нарушение относится к 1991 году".

При изучении материалов установлено, что в актовой книге действительно имеется запись о регистрации брака, однако подписи в ней принадлежат не истцу и ответчице, а третьему лицу. Оригинал книги регистрации актов гражданского состояния за 1991 год был уничтожен по истечении установленного срока хранения.

В судебном заседании близкий друг и сосед истца сообщил, что не присутствовал при регистрации брака и актовую запись не подписывал.

Представитель органа РАГС, привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, на судебное заседание не явился.

"Суд пришел к выводу, что регистрация брака в 1991 году была произведена с нарушением требований закона, поскольку стороны лично при его оформлении не присутствовали, что законодательством не допускается. Кроме того, в 1994 году ответчица вступила в законный брак с другим лицом, а истец в 2001 году зарегистрировал брак с другой гражданкой и имеет детей".Пресс-служба ВС РК

Также не установлено, что после "заключения" брака в 1991 году стороны состояли в семейных отношениях.

"Суд признал брак, указанный в актовой записи 1991 года, недействительным. Решение вступило в законную силу".Пресс-служба ВС РК

6 января 2026 года в "Правительстве для граждан" казахстанцам подсказали, как пожениться в "красивую" дату.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
