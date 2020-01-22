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Шестилетняя девочка спасла свою семью от гибели в пожаре

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы выяснили, что причиной возгорания стала случайно вспыхнувшая кухонная плита.

Фото : Fire Official Cory S. Spillar22 января 2020, 08:53

Шестилетняя девочка из США спасла родителей и младшего брата от гибели в пожаре сообщает, lenta.ru.

В субботу, 18 января, шестилетняя Мадалин Карлбон (Madalyn Karlbon), ее двухлетний брат и родители легли спать в своем доме в американском штате Нью-Джерси. Около 2:17 утра по местному времени Карлбон проснулась от жжения в глазах и горле. Она увидела, что дом охвачен дымом и услышала, что сработала пожарная сигнализация.

Девочке не удалось разбудить спящую мать, но она побежала на второй этаж и подняла отца. Он сразу же вытащил ее и младшего сына на улицу и вернулся в дом за женой. Все члены семьи смогли вовремя покинуть горящее здание.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы выяснили, что причиной возгорания стала случайно вспыхнувшая кухонная плита. Дом не подлежит восстановлению из-за серьезного ущерба, нанесенного огнем.

Семья вынуждена временно переселиться в отель. Они благодарны дочери за спасение их жизней и считают ее настоящим героем.


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